Ima največje prsi v državi, tehtajo 27 kg, nedrčke mora uvažati: »Ne nehajo in ne nehajo mi rasti ...« (FOTO)

Summer Robert iz Glasgowa se je s svojo postavo že naučila živeti in danes pravi, da ima svoje telo rada. Toda za vpadljivim videzom se skriva redka zdravstvena težava, ki ji povzroča kronične bolečine, težave s spanjem in precejšnje stroške. Zaradi makromastije njeno prsno tkivo še naprej raste.

V enem letu so ji zrasle za kar 11 številk

Robertova je povedala, da so se ji prsi začele razvijati že zelo zgodaj. Pri sedmih letih so začele izraziteje rasti, okoli 25. leta pa se je zgodila še posebej velika sprememba: v enem samem letu se je velikost njenega nedrčka povečala za kar 11 številk. Danes nosi velikost 30U, skupna teža njenih prsi pa je po njenih navedbah okoli 27 kilogramov. Ko je septembra gostovala v britanski oddaji This Morning, so voditelji za ponazoritev poskušali dvigniti primerljivo težo z velikimi posodami vode. Robertova je ob tem priznala, da se je na breme že tako navadila, da se njegove dejanske teže v vsakdanjem življenju pogosto niti ne zaveda.

Eden največjih problemov je iskanje spodnjega perila. Nedrčkov v njeni velikosti v britanskih trgovinah praktično ne dobi, zato jih mora pogosto naročati iz tujine ali izdelovati po meri. Po njenih besedah je za enega po meri nekoč plačala približno 800 funtov, pa se je že po mesecu dni poškodoval. Robertova pravi tudi, da se velikost ne spreminja enakomerno. Nekateri meseci minejo brez večjih sprememb, v drugih pa lahko zraste tudi za dve številki. Prav zato nakup dragega nedrčka še ne pomeni, da ji bo dolgo ustrezal.

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Bolečine v hrbtu in težave pri vsakdanjih opravilih

Makromastija zanjo ni zgolj estetska posebnost. Velika teža povzroča kronične bolečine v hrbtu, vratu in ramenih, težave pri spanju ter močno omejuje izbiro oblačil in telesne aktivnosti. Zaradi bolečin je v času, ko je delala v gostinstvu, uporabljala tudi poseben podporni steznik. O zmanjšanju prsi je razmišljala že kot najstnica. Po lastnih navedbah so jo zaradi operacije večkrat zavrnili, med drugim zaradi indeksa telesne mase, čeprav velik del njene telesne teže predstavlja prav oprsje. Kasneje so ji zdravniki pojasnili tudi, da zmanjšanje pri njenem stanju ne zagotavlja, da prsi ne bi ponovno zrasle.

Danes je njena največja dilema prav to, da ne ve, kje se bo rast ustavila in ali se sploh bo. Robertova pravi, da so ji zdravniki pojasnili, da se pri makromastiji rast lahko nadaljuje tudi v odraslosti.