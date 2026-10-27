Incident na hrvaškem letališču! Ne boste verjeli, kaj je turistični vodnik z dežnikom naredil vozniku avtobusa

Na enem od hrvaških letališč je prišlo do nenavadnega incidenta. Turistični vodnik je po poročanju Jutarnjeg lista z dežnikom napadel voznika avtobusa.

Sodišče mu je izreklo 1200 evrov denarne kazni

Nemudoma so posredovali letališki policisti, prijeli grškega državljana in zoper njega vložili obdolžilni predlog zaradi kršitve javnega reda in miru. 47-letnega turističnega vodnika so z lisicami na rokah privedli pred sodnika za prekrške v Veliki Gorici.

Sodišče mu je izreklo 1200 evrov denarne kazni, kar mu nikakor ni bilo po godu, saj po lastnih besedah mesečno zasluži komaj 800 evrov. Ker je dva dni preživel v pridržanju, so mu kazen znižali za 79,64 evra. Tako je moral plačati še 1120,36 evra kazni in dodatnih 100 evrov sodnih stroškov.

Kot je še izvedel Jutarnji list, je Grk kazen že poravnal.