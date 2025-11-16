  • Delo d.o.o.
GLOBALNI KOLAPS

Internetna apokalipsa: strokovnjaki svarijo pred scenarijem, ki bi uničil civilizacijo

Kaj bi se zgodilo, če bi internet ugasnil … za vedno?
Fotografija je simbolična. FOTO: Galeanu Mihai Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Galeanu Mihai Getty Images
Al. G.
 16. 11. 2025 | 20:55
Strokovnjaki razkrivajo grozljive posledice, ki bi jih doživeli, če bi internet po vsem svetu odpovedal. Morda to pogosto slišimo od starejših generacij – da se preveč zanašamo na telefone in tehnologijo –, vendar je resnica ta, da tehnologija poganja svet.

Internet nam ne pomaga le pri iskanju odgovorov na neumna vprašanja, ampak nam omogoča delo od kjerkoli, klice kadarkoli, in podpira celotna nacionalna omrežja videonadzornih kamer. 

Če nam spletne storitve odpovejo le za nekaj ur, svet pade v spiralo kaosa – kot je pokazal Microsoftov izpad prejšnji mesec. To ni prvi primer, ko je svet zaradi tehnološke napake »zagorel«. A kaj bi se zgodilo, če bi internet ugasnil – in se nikoli več vrnil?

Krhkost sodobnega sveta smo videli skozi stotine milijonov, ki so jih velike korporacije izgubile po kibernetskih napadih.

Kdo stoji za vdorom? FOTO: Guliver/Thinkstock 
Kdo stoji za vdorom? FOTO: Guliver/Thinkstock 

Veliki sončni izbruhi lahko sprožijo koronalne izmete mase – ogromne oblake sončnega materiala in magnetnih polj, ki lahko motijo satelite, letenje in visokofrekvenčne radijske signale. Ta torek je izbruh povzročil radijske izpade po Evropi in Afriki. Sončni fizik dr. Ryan French, znanstvenik iz Laboratorija za atmosfero in vesoljsko fiziko v Boulderju v Koloradu je za Daily Mail povedal: »Pri večini takšnih dogodkov delce absorbira atmosfera in ne dosežejo tal. A pri tem izbruhu smo izmerili tako imenovano povečanje na ravni tal, kar pomeni, da so delci res dosegli površje.« 

Takšni izbruhi so naš planet zadeli manj kot stokrat, odkar jih beležimo od leta 1942. Zabeleženo pa je, da je Carringtonov dogodek leta 1859 povzročil tako močno električno aktivnost, da so telegrafske žice zgorele.

Če bi se kaj podobnega ponovilo, strokovnjaki za kibernetsko varnost napovedujejo naslednji scenarij:

Prvi dan – 15.00

Po prvem, 100-krat močnejšem udaru koronalnih izmetnih mas kot ta teden, na tisoče satelitov preneha delovati. Telefonska, vohunska in GPS-omrežja ugasnejo.

Na Mednarodni vesoljski postaji odpovejo električna vezja, medtem ko udarni električni tokovi na tleh uničijo komponente vseh naprav, priključenih v omrežje – gospodinjske naprave, računalniki in televizorji začnejo zagorevati.

Tisoči ljudi dobijo električne udare, nacionalno omrežje pade, semaforji in ulična svetila ugasnejo, kar povzroči številne prometne nesreče po svetu.

Prvi dan – 17.00

Požari še vedno divjajo, pomanjkanje komunikacije med nujnimi službami pa otežuje reševanje ljudi.

Na srečo je bila polovica sveta obrnjena stran od Sonca – Azija se izogne udaru, Rusija pa preživi zahvaljujoč lastnemu internemu komunikacijskemu omrežju, ločenemu od Zahoda.

RusNet Kremlju omogoča delovanje ključnih storitev, Kitajci pa spijo, ne da bi vedeli za zahodni kaos.

Drugi dan – 06.00

Premierji ukažejo vojski, naj vzpostavi državni komunikacijski sistem, ki deluje prek terenskih telefonov in vojaških radijskih postaj. Morsejeva abeceda postane najbolj zanesljiv način pošiljanja sporočil.

Policija patruljira po mestih in skuša zatreti plenjenje, ki je brez video nadzornih kanalov ušlo nadzoru. Ceste so zamašene z zapuščenimi električnimi avtomobili, buldožerji pa čistijo avtoceste.

Bolnišnice vklapljajo rezervne generatorje, da ostanejo pri svetlobi, urgentni oddelki pa pokajo po šivih zaradi številnih požarov, ki jih je povzročila elektrika.

Drugi dan – 09.00

Predsedniki vlad se povezujejo s tehnološkimi strokovnjaki, da bi ponovno zagnali nacionalne sisteme. Telefonski signali se počasi vračajo.

»Internet je izjemno krhka stvar – ključen del naše gospodarske infrastrukture, zgrajen na zelo majavih temeljih,« pravi profesor Alan Woodward z Univerze v Surreyju.

Drugi dan – 15.00

Internet je treba zgraditi znova, od temeljev, saj so glavni ameriški podatkovni centri izginili.

Evropa izgleda srednjeveško – hrano, elektriko, vodo in gorivo si delijo, tisti s prenosnimi generatorji pa jih uporabljajo za svetlobo in toploto. Starejši se bolje znajdejo, saj so že živeli v svetu brez tehnologije, medtem ko srednja in mlajša generacija trpita najbolj.

Bančno omrežje je nedosegljivo, odsotnost nadzornih kamer pa spremeni ceste v divje dirkališče za tatove ukradenih avtomobilov.

Dva meseca pozneje

Hekerji se razcvetijo, saj so improvizirani računalniški sistemi ranljivi, vlado pa kriminalci neprestano izsiljujejo. Pojavljajo se bolezni, kot je kolera, zaradi nefiltrirane vode in razpadlih logističnih sistemov.

Rusija poveča vpletanje in cilja na ostanke infrastrukture, medtem ko si Evropa poskuša povrniti povezave, poroča LADbible.

20:42
Novice  |  Slovenija
POSLANICA

Klakočar Zupančič opozorila na porast nestrpnosti: »Ostanimo svobodni«

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v poslanici ob mednarodnem dnevu strpnosti opozorila na stopnjevanje nestrpnosti. Zaradi tega je deklaracija o načelih strpnosti, ki jo je Generalna konferenca Unesca sprejela na današnji dan pred 30 leti, danes po njenem prepričanju še aktualnejša.
16. 11. 2025 | 20:42
20:35
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PROMETNA NESREČA

Z avtobusom v čakajoče, umrle so tri osebe, voznik pa jih ni ubil namerno

Zgodilo se je sredi glavne prometne konice v Stockholmu.
16. 11. 2025 | 20:35
20:01
Novice  |  Slovenija
PRIŽIG LUČK PO SLOVENIJI

Prižig prazničnih lučk po Sloveniji: to so datumi, ko bodo mesta zasvetila v v tisočerih lučkah

Prihaja najlepši čas leta, ko bodo mesta zažarela v lučkah. Znani so že prvi veliki decembrski dogodki.
16. 11. 2025 | 20:01
19:39
Bulvar  |  Domači trači
PRAZNOVANJE

Pri Potrebuješevih je bilo veselo, razlog pa Andreja (FOTO)

Ob njenem prazniku se je zbrala vsa družina.
16. 11. 2025 | 19:39
19:06
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
VELIKA TRAGEDIJA

Umrl komaj 2-letni otrok, padel naj bi iz 20. nadstropja (FOTO)

Iz ZDA poročajo o tragediji v mestu Newark.
16. 11. 2025 | 19:06

