Intervencija in pol: iz vodnjaka rešili »štirinožno planinko« (FOTO)

Gasilci, policisti in reševalci ne rešujejo le človeških življenj, ampak na pomoč priskočijo vsem živim bitjem, ki jih potrebujejo. Minuli konec tedna smo že pisali o srčnih dalmatinskih gasilcih, ki so rešili zapuščene mačje mladiče, veliko težjo nalogo pa so te dni imeli gorski reševalci iz Makarske.

Sredi noči so prejeli klic, da je v vodnjak padla krava in tam obtičala. Na intervencijo so se podali gasilci, ki so vodnjak najprej izpraznili in uredili vse potrebno za posredovanje gorskih reševalcev. Ti so se nato spustili v vodnjak, kjer so prestrašeno žival zavarovali in jo pripravili na dvig iz globine.

»Točno opolnoči je bila misija uspešno končana – iz vodnjaka smo izvlekli našo štirinožno ’planinko’,« so na družabnem omrežju zapisali člani gorske reševalne službe iz Makarske ter dodali tudi nekaj fotografij reševalne akcije.

Delili pa so tudi zanimivo anekdoto: »Kravi je ime Alfa – po avtomobilu znamke Alfa Romeo. Lastnik jo je namreč dobil v zameno za avto.« Srčni reševalci so Alfi zaželeli še, da si hitro opomore od šoka ter »čim več paše in čim manj potapljanja«.