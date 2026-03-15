Irce ponoči zmedel nepojasnjen svetlobni pojav, fotografije se širijo po družabnih omrežjih (FOTO)

Ker prave razlage zaenkrat še ni, so se komentatorji na omrežju X pojava lotili s številnimi zabavnimi in domiselnimi teorijami. Nekateri so prizor primerjali s serijo The X-Files, spet drugi so se šalili, da so nezemljani prišli po sočne irske jagode. Tretji pa pravijo, da je Wexford, mesto, nad katerim se je pojavila svetloba, razvilo lastne vesoljske rakete in jih sedaj testira. Spet drugi so bili malo bolj religiozni, napovedali so vrnitve tega ali onega svetnika, a zaenkrat naj ne bi bilo možno v Wexfordu uzreti še nobene biblične figure.

Verjetno je krivo podjetje SpaceX

Včeraj čez dan naj bi ameriško vesoljsko podjetje SpaceX izvedlo izstrelitev rakete Falcon 9 iz Cape Canaverala na Floridi, ki je v orbito dostavila paket 29 satelitov sistema Starlink V2 Mini Optimised. Svetlobni steber in sled rakete sta po izstrelu lahko vidna še več ur, prizori na nebu, podobni tem iz Wexforda, pa so bili v preteklosti že opaženi. Oblika in videz svetlobnega snopa se ujemata z drugimi podobnimi posnetki iz preteklih izstrelitev. Ali se bo podjetje odzvalo in prevzelo odgovornost za svetlobno onesnaževanje, ki je prestrašilo Irce, bomo verjetno slišali v naslednjih dneh.