Iz razpadlega vozila izdelal hibrid med obleko in motorjem

Američan priznava, da je za vožnjo z njegovim izumom nujno, da si močan.
Bi si upali zapeljati z njim kak krog? FOTO: Jake Carlini
Bi si upali zapeljati z njim kak krog? FOTO: Jake Carlini
A. J.
 8. 10. 2025 | 10:32
1:59
A+A-

Izumitelj in ustvarjalec vsebin Jake Carlini je poškodovano električno kolo spremenil v nosljiv motociklistični kombinezon. Potem ko je v prometni nesreči razbil svoj motor, je rešil ključne dele ter vozilo v celoti preoblikoval. Namesto da bi komponente ponovno pritrdil na običajni okvir, je 32-letnik vozilo pritrdil neposredno na spodnji del nog s pomočjo posebnih pasov za hodulje ter tako noge učinkovito spremenil v pogonski sklop.

Prvi korak je bila rešitev motorja, ki je bil vgrajen v zadnje kolo. Za namestitev težkega akumulatorja je okrepil in predelal telovnik. Krmiljenje in stabilnost sta poseben izziv. Majhen sprednji komplet z aerodinamičnimi palicami, blazinicami za roke in kljukicami omogoča, da voznik del teže prenese na roke.

Nos je le nekaj centimetrov oddaljen od ceste.

Rezultat je videti kot hibrid med obleko in strojem, nekakšen eksoskelet z žicami, pasovi in ​​svetlečimi komponentami. V testnih vožnjah je obleka dosegla hitrosti nad 32 km/h, poganjal pa jo je motor na nogah. Vozite se tako, da imate nos le nekaj centimetrov nad cesto. Med testiranjem je Američan priznal, da obleka potrebuje močne mišice trupa za ravnotežje.

Pomen tega projekta ni le v njegovi novosti, temveč tudi v tem, da briše mejo med oblačili in vozilom. Uporabnik tako rekoč postane vozilo in ne vozi ločenega stroja. To še ni praktična ali množično tržna rešitev, temveč drzen eksperiment na področju osebne mobilnosti in ustvarjalne ponovne uporabe. Čeprav je projekt bolj primeren za demonstracije in raziskovanje kot vsakodnevno vožnjo na delo, sproža vprašanja o vozilih, nosljivi tehnologiji in prihodnosti prevoza.

Oblačenje je nekoliko zamudno. FOTO: Jake Carlini
Oblačenje je nekoliko zamudno. FOTO: Jake Carlini

izumitelji inovacija obleka motor Jake Carlini
