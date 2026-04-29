Iz zlatega jajca se ni izvalil nezemljan, zmedel je celo znanstvenike različnih strok (FOTO)

Sijajni rumeni skupek so leta 2023 našli globoko pod gladino Aljaškega zaliva, približno 3250 metrov pod morjem. Na skali ga je opazilo daljinsko vodeno plovilo Deep Discoverer, ki je raziskovalo oceansko dno v okviru ameriške Nacionalne uprave za oceane in ozračje (NOAA). Predmet je bil gladek, mehak, imel je luknjo na sprednji strani. Bil je tako nenavaden, da je zmedel celo raziskovalce. Eden od članov ekipe je ob pogledu na luknjo pripomnil, da je »nekaj poskušalo priti noter ... ali ven«. Drugi so se šalili, da prizor spominja na začetek grozljivke. Primerjave z Osmim potnikom so bile skoraj neizogibne.

A večletna analiza je zdaj pokazala precej manj filmsko resnico. Znanstveniki NOAA in Smithsonian Institution so ugotovili, da »zlato jajce« sploh ni jajce. Gre za ostanek mrtvih celic, ki so tvorile osnovo velikanske globokomorske anemone vrste Relicanthus daphneae. Ta del je žival nekoč pritrjeval na skalo, potem pa je anemona poginila ali se preselila drugam in za seboj pustila skrivnostni zlati ostanek.

Več strokovnjakov je bilo potrebnih, da so razvozlali uganko.

Da je šlo za trd oreh, priznavajo tudi strokovnjaki. Vzorec so po dvigu na raziskovalno ladjo Okeanos Explorer lahko sprva opredelili le kot biološki. Nato so ga poslali v Nacionalni muzej naravne zgodovine Smithsonian, kjer so ga preučevali z morfološkimi in genetskimi metodami. Šele kombinacija znanja več strok je razkrila njegovo pravo identiteto.

Gre za ostanke globokomorske anemone.

Dr. Steven Auscavitch iz Smithsonianovega Nacionalnega muzeja naravne zgodovine, vodilni avtor raziskave, je za Daily Mail dejal, da je razrešitev primera zelo zadovoljiva. »Resnično vesel sem, da lahko opozorimo na majhne, nenavadne stvari na našem planetu,« je dodal.