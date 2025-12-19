Izjemno redek dogodek: polarna medvedka posvojila mladička

V Zahodnem Hudsonovem zalivu blizu mesta Churchill v Manitobi v severni Kanadi so raziskovalci opazili izjemno redek dogodek: polarna medvedka je posvojila mladiča. Med vsakoletno selitvijo polarnih medvedov, ki jo znanstveniki redno spremljajo, so opazili, da petletna medvedka skrbi za mladiča, ki ni njen biološki potomec. Kako izjemen je ta dogodek, pove dejstvo, da je to šele 13. dokumentirani primer posvojitve medvedjega mladiča v skoraj petih desetletjih raziskav, ki so zajele približno 4600 medvedov. Prvič so medvedko opazili spomladi, ko je zapustila svoj materinski brlog z enim mladičem, ki so ga znanstveniki označili za nadaljnje preučevanje. Jeseni so jo znova opazili, tokrat z dvema mladičema – prvotno označenim in novim, neoznačenim mladičem. Raziskovalci še vedno poskušajo ugotoviti, kaj se je zgodilo z biološko materjo novega mladiča, pri čemer uporabljajo genetske vzorce za identifikacijo. »Takšno vedenje je nenavadno,« je povedala Alyssa McCall, znanstvenica pri Polar Bears International. »Pravzaprav ne vemo, zakaj se dogaja, vemo pa, da se ne dogaja pogosto.«

Medvedko z mladičema so opazili med selitvijo medvedov.

Kaj se je zgodilo z biološko materjo, ne vedo.

Bolj pogumen s sklepi o vzrokih posvojitve je bil njen stanovski kolega Evan Richardson, znanstvenik za polarne medvede pri kanadski organizaciji Environment and Climate Change Canada. »Medvedi potrebujejo vso možno pomoč zaradi podnebnih sprememb. Če imajo samice možnost, da poberejo še enega mladiča, skrbijo zanj in ga uspešno odstavijo, je to dobro za medvede v Churchillu,« je dejal. Opazovana mladiča sta videti zdrava. Z materjo bosta ostala do približno dveh let in pol, z njo se bosta podala na morski led, kjer se bosta učila loviti tjulnje in preživeti v divjini.