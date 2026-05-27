Izračuni pokazali: letošnji november bi lahko pomenil začetek konca človeštva

Da se človeštvu ne piše nič dobrega, že dolgo ni več vsebina scenarija kakšne hollywoodske grozljivke, ampak dejstvo, s katerim se bomo morali sprijazniti, menijo strokovnjaki. Ti med drugim predvidevajo, da se bo populacija na Zemlji, ki trenutno znaša nekaj več kot 8,3 milijarde ljudi, v naslednjih 40 letih močno zmanjšala, po najbolj črnogledih napovedih pa bi se lahko do leta 2064 celo prepolovila. To bi lahko bila posledica več dejavnikov, ki nam grozijo že zdaj – klimatskega kolapsa, pandemije, večjega svetovnega konflikta, ali pomanjkanja osnovnih življenjskih dobrin.

Izračune so izvedli strokovnjaki z univerze v Milanu, ki so preigravali več scenarijev, ki bi lahko doleteli človeštvo na naslednjih desetletjih. »Dejstvo je, da Zemlja ni ustvarjena za toliko ljudi, kot jih na njej trenutno prebiva, še posebej pa ne na naš trenutni način življenja,« so zapisali strokovnjaki omenjene univerze, ki so izvedli raziskavo. Ob tem sicer poudarjajo, da so zgolj »preigravali različne matematične scenarije«, ne gre pa za napoved, kaj se bo zgodilo, pojasnilo matematikov povzema Daily Mail. »Poskušali smo prikazati, kako občutljiva je dinamika populacije na nenadne in hude spremembe,« dodajajo raziskovalci, ki so za namen raziskave analizirali 12.000 let razvoja človeštva ter rast populacije.

Že letos novembra?

Tako so prišli do matematične enačbe, ki je natančno prikazala glavne vzorce rasti prebivalstva od neolitika do moderne dobe. Enačba upošteva, da se je v nekaterih obdobjih človeška populacija širila počasi in vztrajno, v drugih pa se je rast hitro in močno pospeševala. Na splošno so ugotovili, da trenutna rast ostaja relativno stabilna, zato ne pomeni nujno neizbežnega propada civilizacije. So se pa kljub temu dotaknili tudi »najslabšega scenarija«, ko bi človeštvo Zemljo tako močno preobremenilo, da bi se vse skupaj enostavno »sesulo«, populacija pa močno zmanjšala, v najslabšem primeru na zgolj dve milijardi. »Največje število ljudi, ki bi jih naš planet lahko vzdrževal v nedogled, bi bilo po naših izračunih ti dve milijardi, kar je približno četrtina trenutnega prebivalstva,« so raziskovalci dodali v raziskavi.

Dotaknili so se tudi zloglasnega modela sodnega dne, ki so ga strokovnjaki v javnost poslali leta 1960 in ki napoveduje, da je konec veliko bližje, kot si mislimo, ali želimo verjeti. Omenjeni model namreč predvideva, da se bo človeštvo najbolj približalo t. i. matematični neskončnosti v petek, 13. novembra 2026. Sledil bo dogodek, ki so ga pred desetletji poimenovali sodni dan – ko bo Zemlja tako močno prenaseljena in preobremenjena, da bo »udarila nazaj« – s smrtonosno pandemijo, ekstremnimi vremenskimi pojavi, ki jim bodo sledile katastrofe v obliki obsežnih požarov ali poplav, ali pomanjkanje pitne vode in hrane, kar bo posledica spreminjajočih se vremenskih razmer. No, italijanski strokovnjaki tako zelo črnogledi niso, kljub ne prav obetajoči prihodnosti človeštva verjamejo, da naš konec še ni tako zelo blizu, je pa vedno manj možnosti, da ga povsem preprečimo.