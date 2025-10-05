Jasnovidka prebrala misli mačku: povedal je stvari, ki jih lastnica ni pričakovala

Britanska ženska je svojemu mačku Humphreyju privoščila seanso z znano živalsko jasnovidko Jackie Weaver, ki trdi, da komunicira z živalmi po vsem svetu. Humphrey je že pred njenim prihodom zaznal, da se dogaja nekaj nenavadnega, in se skril. Ob srečanju je najprej privabil Jackie, nato pa jo nepričakovano napadel s tačko.

Med »branjem misli« je Humphrey razkril, da je po naravi len in rad poležava. Povedal je tudi, da noče spati v hčerini sobi, ker je preveč občutljiva in ponoči govori v spanju. Jasnovidka je opisala njegov značaj kot otroško igriv, z močnim občutkom za udobje.

Kar zadeva zdravje, je maček sporočil, da z njegovimi zobmi in ušesi ni nič narobe in da ne mara obiskov pri veterinarju. Presenetljivo pa je izpostavil, da želi več časa preživeti na zadnjem vrtu, saj ga sprednji del hiše ne zanima.

Komunicira z najrazličnejšimi živalmi. FOTO: Ulises Ruiz Afp

Po težki preizkušnji

Weaver je svojo »sposobnost« odkrila po težki življenjski preizkušnji. V zgodnjih 40. letih so ji zdravniki diagnosticirali raka v četrtem stadiju in ji napovedali le štiri tedne življenja. Preživela je in med okrevanjem poklicala živalsko komunikatorko, da bi se pogovorila z njenimi psi in konji.

Ko je ta nagovorila njenega rešenega psa, ji je »sporočil«, da zna tudi sama komunicirati z živalmi. Jackie se je naučila ločiti lastne misli od tistih, ki prihajajo od živali, in danes njene storitve iščejo tako navadni ljudje kot znane osebnosti. Komunicira z najrazličnejšimi živalmi – od mačk in psov do konjev, dihurjev in celo kuščarjev.

Jackie Weaver s svojimi branji nakazuje, da živalski svet morda skriva več, kot bi človek pričakoval.