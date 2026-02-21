  • Delo d.o.o.
ONLYFANS

Jasnovidka princese Diane pri 74 letih začela ustvarjati vsebine za odrasle: »Duhovi so me že otipavali«

»Ko umremo, ne izgubimo poželenja,« pravi.
FOTO: Sunnychicka Getty Images
N. P.
 21. 2. 2026 | 06:57
2:08
Britanska 'medijka' Sally Morgan, ki jo javnost najbolj pozna kot domnevno jasnovidko princese Diane, je pri 74 letih začela novo, precej drzno poglavje. Pridružila se je platformi za odrasle, kjer namerava deliti zapeljive fotografije in ponujati nasvete o odnosih ter spolnosti. Morganova, ki se je v preteklosti pojavljala tudi v resničnostnih oddajah, trdi, da jo je dolgoletna komunikacija z duhovnim svetom na to potezo dobro pripravila. Za britanski tabloid The Sun je povedala: »Ko umremo, ne izgubimo poželenja. Duhovi so me že otipavali – z roko so mi segli po stegnu in se dotaknili moje zadnjice. Zato me živi pri vprašanjih o seksu in odnosih v resnici ne presenetijo.«

Ob tem poudarja, da ne namerava iti tako daleč kot nekatere mlajše zvezdnice z istih platform. »Ne bom gola. Golote ne bo,« je dejala. V zadnjih letih je po poročanju britanskih medijev za različne estetske posege namenila okoli 57.000 evrov, kar ji daje samozavest tudi za objavljanje bolj drznih vsebin. Takšne podobe Morganove javnost doslej ni poznala.

Jasnovidka ima sicer močno prisotnost na družbenih omrežjih, kjer ji sledi več kot milijon ljudi. Pojasnjuje, da so se ljudje nanjo vedno obračali po nasvete o partnerskih odnosih in spolnosti, a da na običajnih omrežjih na tovrstna vprašanja ne more odgovarjati. »Ker gre za vsebine za odrasle, na Facebooku ali Instagramu na takšna vprašanja ne morem odgovarjati, lahko pa na OnlyFansu.« Za ta korak jo je po njenih besedah spodbudila prijateljica Kerry Katona, ki je med pandemijo prav tako začela ustvarjati vsebine za odrasle in s tem, trdi, zaslužila milijone. Morganova pravi, da želi predvsem pokazati, da leta niso ovira za samozavest in novo poslovno pot.

Morganovo javnost najbolj pozna kot domnevno jasnovidko princese Diane. FOTO: Roy Letkey Reuters
Morganovo javnost najbolj pozna kot domnevno jasnovidko princese Diane. FOTO: Roy Letkey Reuters

