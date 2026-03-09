  • Delo d.o.o.
KAM SO IZGINILE PUŠKE, ZLATO IN UMETNINE?

Je bil Tito najbogatejši človek Jugoslavije? Gostinec iz Skopja je presenetil z vrtoglavim prihodkom

Je imel Tito več kot vsi bogataši SFRJ skupaj?
Josip Broz Tito in Jovanka FOTO: Arhiv Dela
Josip Broz Tito in Jovanka FOTO: Arhiv Dela
A. G.
 9. 3. 2026 | 20:13
6:05
A+A-

Josip Broz Tito je užival življenje, polno razkošja, z rezidencami v več mestih, zasebnimi vlaki, jahto »Galeb« in floto letal. Čeprav je imel dostop do številnih državnih virov, je pomembno poudariti, da vse, kar je uporabljal, ni bilo njegova osebna lastnina, temveč del državnega premoženja, s katerim je razpolagal kot predsednik. Tito je imel rezidence v Beogradu, Zagrebu, Ljubljani in na Brionih, otok Brioni pa je bil njegova osebna oaza. Njegovo razkošje ni bilo rezultat tržnega uspeha, temveč politične moči, ki mu je omogočala neomejen dostop do državnih virov.

Čeprav je bila v nekdanji Jugoslaviji zasebna lastnina omejena, je nekaterim uspelo ustvariti bogastvo. Najbolj znan primer je gostinec iz Skopja, ki je leta 1988 prijavil dohodek 171 milijonov dinarjev in postal najbogatejši zasebni državljan v SFRJ. Njegova identiteta nikoli ni bila objavljena, ostal pa je zapomnjen kot simbol uspeha v sistemu, ki zasebnemu kapitalu ni bil naklonjen. Poleg njega so številni obrtniki, glasbeniki in celo profesorji uspevali zaslužiti več kot direktorji državnih podjetij. Kljub temu je bil Tito glede bogastva nedosegljiv, saj je imel dostop do moči in državnih virov, ki so ga naredili neprimerljivega.

Poleg rezidenc na kopnem je imel tudi dve »potujoči«: znameniti modri vlak in 117 metrov dolgo ladjo »Galeb«, s katero je obiskal 118 držav. Imel je tudi zbirko luksuznih avtomobilov, neverjetno zbirko trofejnega orožja, zlatih ur in najboljših vžigalnikov. Pil je izključno viski in rad gledal vesterne. Poleg vile na Dedinjah je največ časa preživel na Brionih, kjer je imel tudi živalski vrt, igrišče za golf in kadilake. Brioni, Brdo pri Kranju in Karađorđevo so bili kraji, kjer se je Tito srečeval z vplivnimi ljudmi in svetovnimi voditelji. Bil je strasten ljubitelj lova, zato so mu državniki pogosto prinašali puške kot darilo. Od 167 pušk, ki so bile nekoč na razstavi, jih je ostalo le še 67.

Velik del bogastva je končal na odpadih v osrednji Bosni, lovska obleka pa je bila na tržnici prodana za samo 60 mark. Umetniške slike, zlata in srebrna posoda ter puške so končale v zasebni lasti in umetniških galerijah.Od elitne stavbe na Gorici so danes ostali le še zidovi, enako se je zgodilo z vilo na Koprivnici. Pastirji v njih zapirajo svoje črede, potepuški psi pa tam najdejo zavetje in prostor za razmnoževanje.

Tito in ljubezen do lova

Njegova strast do lova je bila vsem dobro znana. Loviti je začel takoj po vojni in to je ostala njegova velika strast do konca življenja. Največ časa je preživel v Bugonjem, kjer je trdil, da najbolje spi, in tam še danes obstajajo poti, po katerih je hodil na sprehode in lov. Ko so mu zdravniki proti koncu življenja zaradi slabšega zdravja uvedli strožje terapije, jih je sprejel – vendar pod pogojem, da mu dovolijo odhode na lov in potovanja po državi.

V Bugojno je hodil zaradi medvedov. Ko je nekoč zagledal krdelo medvedov, je dejal: »To ohranite, tega ni nikjer v Evropi.« Nikoli ni ubil samice medveda. Imel je izjemno ostro oko in je bil nekaj časa celo svetovni prvak zaradi rjavega medveda, ki ga je ustrelil na Koprivnici. Medved je bil kot trofeja poslan na razstavo v Marseille, njegova šapa pa je merila 15,5 cm.

Tito in ženske

Josip in Jovanka Broz v hotelu Slon bereta Delo, 1969. FOTO: Edi Šelhaus 
Josip in Jovanka Broz v hotelu Slon bereta Delo, 1969. FOTO: Edi Šelhaus 

Pomembno vlogo v njegovem življenju so imele tudi ženske. Imel jih je pet, poleg tistih, s katerimi je bil v ljubezenskem razmerju, pa se je družil tudi z največjimi hollywoodskimi lepoticami, kot sta Sophia Loren in Elizabeth Taylor, ki sta bili tudi njegovi gostji v rezidencah. Ženske so oboževale njegovo karizmo, duhovitost in način vedenja ter njegov izraziti hedonizem, ki ga je ohranil do konca življenja. Tito je v svojih rezidencah po državi pogosto užival s prijatelji in z ženo Jovanko Broz. Kasneje pa je bilo razkrito, da je neko leto na rezidenci v Igalo v Črni gori prišlo do hudega prepira med zakoncema, in sicer zaradi dveh žensk, ki sta bili maserki Josipa Broza.

Sophia Loren je na tem letovišču preživela 15 dni, medtem ko sta bila v rezidenci tudi Josip in Jovanka Broz. V vilo »Jadranka« je prispela z leto in pol starim sinom in varuško iz Švice. Redno se je slišala s svojim možem, slavnim režiserjem Carlom Pontijem, in je bila zelo posvečena negi svojega telesa.

»Vsak dan je telefonirala Carlu Pontiju. Lase si je umivala z destilirano vodo in kot masko uporabljala olivno olje. In ti njeni lasje so bili veličastni. Ko so jo fotografirali, je vedno obrnila lepši profil. To so majhne skrivnosti velikih mojstrov. Sophia Loren je zelo rada kuhala,« je povedala Nada Budisavljević. Ko se omenja obisk zapeljive Italijanke na Brionih, se v zgodbi vedno pojavi tudi njena testenina s paradižnikom in Titove zagorske jabolčne štrudlje, ki jih je pripravljal za svojo gostjo.

»Osebno je na tej mizi vlekel testo in ga zvijal. V tem je užival. Ne vem, ali je točno vedel, koliko česa mora dati ali mu je kuhar pomagal, vendar je vse to sam zamesil in spekel,« je dodala Jovankina sestra.

Igralka je večkrat obiskala Jugoslavijo, enkrat tudi s svojim možem Carlom Pontijem. Sophia Loren je v zakonu s Pontijem dobila sinova Carla in Edoarda, ki je poročen z igralko srbskega rodu Sasho Alexander. Snaha iz Srbije vsako leto čestita rojstni dan svoji tašči in poudarja, da gre za edinstveno žensko. Sinova sta italijanski divi podarila štiri vnuke, poroča Informer. 

