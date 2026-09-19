Je Pentagon desetletja skrival več, kot je priznal? Ta teden objavili že šesti sveženj skrivnostnih študij o »neznanih plovilih«

Pentagon je v petek objavil že šesti sveženj deklasificiranih dokumentov o tako imenovanih UAP oziroma neidentificiranih anomalnih pojavih, kar je današnji uradni izraz za nekdanje NLP-je. Tokrat je bilo objavljenih 71 datotek: 55 dokumentov PDF, 15 videoposnetkov in en zvočni posnetek. Večino gradiva je posredovalo ameriško obrambno ministrstvo, nekaj dokumentov pa prihaja tudi od policije v Koloradu.

Šest krogel naj bi drvelo s skoraj 800 kilometri na uro

Med najbolj nenavadnimi primeri je poročilo ameriškega Centralnega poveljstva o šestih kroglastih predmetih, opaženih nad Bližnjim vzhodom leta 2025. Po podatkih v dokumentih naj bi se objekti premikali s približno 480 miljami oziroma okoli 770 kilometri na uro. Posneli naj bi jih tudi z vojaškimi senzorji, pri čemer njihova narava v objavljenem gradivu ni pojasnjena.

Morda še bolj nenavaden del objave pa so dokumenti o nekdanjem tajnem programu ameriškega obrambnega ministrstva. Ta je med drugim naročal raziskave o teoretičnih tehnologijah, ki običajno sodijo bolj v znanstveno fantastiko: warp pogonih, vesoljskih črvinah in drugih naprednih oblikah pogona skozi črvine. Dokumenti vključujejo tudi študije o domnevnih bioloških učinkih oziroma poškodbah ljudi, ki naj bi bile povezane z bližnjimi srečanji z neznanimi plovili.

To samo po sebi seveda ni dokaz, da je ameriška vojska razpolagala z nezemeljsko tehnologijo. Pokaže pa, da so določene zelo nenavadne možnosti dovolj resno obravnavali, da so zanje naročili strokovne študije.Novi sveženj vključuje tudi novejše vojaške posnetke. Med njimi je infrardeči posnetek kroglastih objektov nad Rumenim morjem iz leta 2023, pa tudi gradivo iz Iraka in drugih območij, kjer so ameriške enote beležile predmete, ki si jih niso znale takoj razložiti. Objavljen je bil tudi primer iz Kolorada, kjer je policist približno 15 minut snemal tih predmet z rdečimi, modrimi in zelenimi lučmi, ki naj bi lebdel na nebu.

Nekateri primeri segajo vse do petdesetih let prejšnjega stoletja

Pentagon je med gradivo vključil tudi stare primere, ki so desetletja hranili zanimanje ljubiteljev NLP-jev. Eden izmed njih sega v leto 1952 v ameriško zvezno državo Utah, kjer je mornariški častnik na 16-milimetrski film posnel več svetlih predmetov na nebu. Takratni strokovnjaki so kot možno razlago omenjali ptice ali posebne vremenske balone, vendar primera niso nikoli povsem enotno pojasnili. Dokumenti iz istega obdobja kažejo, da je ameriško vojno letalstvo pri več sto analiziranih prijavah približno petino primerov takrat pustilo brez razlage.

Nova objava je del širšega ameriškega programa razkrivanja dokumentov o UAP. Bela hiša je letos ustanovila tudi nov znanstveni svet, ki naj bi se ukvarjal prav z nepojasnjenimi pojavi in poskušal ločiti običajne razlage od res nenavadnih primerov. Pentagon je ta teden omogočil tudi posebno pravno pot za sedanje in nekdanje zaposlene, ki želijo oblasti seznaniti z informacijami o UAP, ne da bi pri tem kršili določene pogodbe o varovanju tajnosti. To je znova spodbudilo ugibanja, ali ameriške oblasti o nekaterih primerih vedo več, kot so doslej javno priznavale.