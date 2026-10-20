Ji date prav? Žena izvedela, da je mož gej, sedaj ga toži za 50.000 evrov: »Poslabšal mi je psihofizično stanje in delovno sposobnost!«

V italijanski Pistoji se je na sodišču znašel nenavaden zakonski spor. Ženska je po več kot dveh desetletjih skupnega življenja izvedela, da je njen mož homoseksualec in zaljubljen v drugega moškega. Ker si je sama dolga leta želela otroka, mož pa je temu nasprotoval, je od njega zahtevala kar 50.000 evrov odškodnine. Par se je poročil konec devetdesetih let prejšnjega stoletja. Zaradi moževe službe sta nekaj časa živela v različnih delih sveta, leta 2014 pa sta se odločila ustaliti v italijanski Toskani. Žena se mu je tam za stalno pridružila leta 2017

Želela si je otroka, mož je vztrajno zavračal njene predloge

Kot poročajo italijanski mediji, si je ženska že vrsto let želela postati mati, vendar mož njene želje ni delil. O otroku naj bi se večkrat pogovarjala, a je vedno naletela na njegovo nasprotovanje. Ker od želje po materinstvu ni želela odstopiti, se je začela zanimati tudi za zamrznitev jajčnih celic. Možu je nazadnje predlagala umetno oploditev, vendar naj bi zavrnil tudi možnost, da bi za postopek prispeval svoje seme.

Njuno razmerje se je medtem postopoma ohlajalo. Leta 2019 pa ji je mož razkril nekaj, česar po njenih navedbah ni pričakovala. Povedal ji je, da je homoseksualec, da se je zaljubil v moškega in da želi življenje nadaljevati z njim.

Zahtevala 50.000 evrov zaradi duševnih in zdravstvenih posledic

Ženska se je odločila poiskati pravico na sodišču. Trdila je, da ji je mož s prikrivanjem spolne usmerjenosti in zavračanjem starševstva povzročil hude duševne in zdravstvene posledice. Po njenih navedbah naj bi razkritje sprožilo oziroma poslabšalo več zdravstvenih težav, med drugim depresivni sindrom. Zatrjevala je tudi, da se je njeno psihofizično stanje poslabšalo do te mere, da je to vplivalo na njeno vsakdanje življenje in delovno sposobnost.

V tožbi je možu očitala kršitev pravic do družinskega življenja, zdravja, spolnosti in razmnoževanja. Zaradi domnevno povzročene premoženjske in nepremoženjske škode je zahtevala 50.000 evrov. Moški je očitke zavrnil in na sodišču predstavil svojo plat zakonske zgodbe. Po njegovih besedah je bil njun zakon v krizi že mnogo let pred razkritjem njegove spolne usmerjenosti. Zatrdil je, da sta se zaradi težav v odnosu že prej odločila za ločeno življenje, žena pa naj bi imela v vmesnem času tudi sama razmerje z drugo osebo.

Poudaril je še, da nikogar ni mogoče prisiliti v spolne odnose ali v odločitev za otroka. Po njegovem mnenju zato ni bilo upravičeno, da bi moral zaradi zavračanja starševstva plačati odškodnino.

Kako se je končalo?

Sodišče v Pistoji je med postopkom odredilo poskus sporazumne rešitve spora. Po več mesecih pogajanj sta nekdanja zakonca, ki sta se medtem tudi uradno ločila, vendarle dosegla zasebni dogovor. S tem se je njun sodni spor končal, ne da bi sodišče vsebinsko odločilo o odškodninskem zahtevku.

Podrobnosti dogovora niso javno znane, zato tudi ni jasno, ali je ženska od nekdanjega moža prejela kakršno koli odškodnino. Sodišče tako ni ugotovilo, da bi bil moški odškodninsko odgovoren za posledice, ki mu jih je očitala nekdanja žena.