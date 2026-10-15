Jonathanov DNK je prav poseben

Jonathan je slep in ima kar precej zdravstvenih težav, a le kdo bi mu zameril ob tako častitljivi, pravzaprav osupljivi starosti! Pri skoraj 194 letih je želvak, prebivalec otoka Sveta Helena v južnem Atlantiku, najstarejša znana kopenska žival na svetu in velika uganka za znanost in vse, ki se želijo dokopati do recepta za dolgo življenje.

Kot kaže, so odgovoru zdaj že nekoliko bližje, kot navajajo v reviji Science Advances, Jonathanov genski zapis namreč skriva posebnosti, povezane s popravljanjem DNK, ohranjanjem telomer oziroma zaščitnih kapic na koncih naših kromosomov in zaščito pred rakom. Odkrili so 287 genskih različic, ki žival ščitijo pred neizogibnimi spremembami med procesom staranja, zato je Jonathan izjemno mladosten. Ključna je tudi njegova presnova, ki je izjemno počasna, šaljivo bi lahko rekli, da je primerljiva z želvjim gibanjem, kar pomeni, da procesi v celicah potekajo počasneje, zato se zgodi manj kemičnih reakcij in posledično tudi manj poškodb celic ter DNK. Kot zanimivost še dodajmo, da Jonathanu za tokratno analizo niso odvzeli vzorca krvi, saj so se bali, da bi mu lahko ogrozili zdravje, ampak so si za pridobitev DNK pomagali s celicami iz njegove ustne votline.

1882. SO SKLENILI, da je star 50 let.

Po najverjetnejših podatkih se je Jonathan izvalil leta 1832, in to v povsem drugačen svet, kot ga poznamo danes. Njegova vrsta, aldabrska orjaška želva (Aldabrachelys gigantea), sicer izvira s Sejšelov, želvak pa je na Sveto Heleno, več kot 6000 kilometrov stran, najverjetneje prispel kot darilo tamkajšnjemu guvernerju okoli leta 1880. Starost živali so znanstveniki določili na podlagi fotografije iz leta 1882: Jonathan je po takratni velikosti sodeč kazal velikost odrasle, 50-letne želve, na podlagi te ocene pa so mu na Sveti Heleni leta 2022 tudi uradno določili rojstni datum: 4. december 1832.

Ob prihodu na Sveto Heleno se je Jonathan, levo, pridružil drugim želvam. FOTO: Arhiv guvernerja Svete Helene

Aldabrska orjaška želva slovi po dolgoživosti in v povprečju dočaka okoli 80 let, a Jonathan je presegel vsa pričakovanja in vse prekosil za stotico.