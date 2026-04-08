Junaški podgani postavili spomenik

V petih letih kariere je odkril več kot 100 min in drugih eksplozivnih teles. Samček afriške orjaške podgane vrečarke, ki ga je izurila belgijska humanitarna organizacija Apopo, je za svoje dosežke prejel tudi zlato medaljo PDSA za junaštvo, poginil pa je leta 2022. V Kambodži so se slovitemu minolovcu ob nedavnem mednarodnem dnevu ozaveščanja o minah poklonili s kipom.

Spomenik v obliki glodavca iz lokalnega kamna so postavili v Siem Reapu, na odkritju pa so obudili spomin na pomembno kariero Magawe, ki je s svojim izostrenim vohom in strogim treningom opozarjal na kemične spojine v eksplozivih. V petih letih, ki jih je podganji samec preživel na nevarnih območjih, prežetih z neeksplodiranimi sredstvi, je prečesal in očistil več kot 141.000 kvadratnih metrov zemlje, torej površine 20 nogometnih igrišč. Za dosežke, s katerimi je rešil številna življenja, je kot prva podgana v 77-letni zgodovini organizacije Apop leta 2020 prejel živalski Jurijev križec. Dve leti pozneje je Magawa poginil zaradi starosti.

Na potezi Ronin

Kamniti kip ni le spomenik Magawi, ampak opomin mednarodni skupnosti, da je v Kambodži še vedno veliko neopravljenega dela; v tej državi še vedno več kot milijon ljudi živi in dela na območjih, onesnaženih z minami, opozarja OZN. Kambodža si je sicer zastavila cilj, da do leta 2030 državo odreši vseh eksplozivnih sredstev, pri tem pa so jim v izjemno pomoč ravno junaške podgane. Ker niso težke, ne morejo sprožiti mine, z izostrenim vohom pa jo hitro zaznajo in nanjo pravočasno opozorijo. Po Magawi poslanstvo uspešno opravlja Ronin, ki trenutno drži rekord: od leta 2021, ko je prevzel naloge svojega predhodnika, je odkril 109 min in 15 kosov drugih neeksplodiranih sredstev.