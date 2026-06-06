Kaj se dogaja? ljudje sredi noči prihajajo iz jaškov, se preoblačijo in odhajajo: srhljiva skrivnost pretresa mesto, objavljeni so posnetki (VIDEO)

Newyorška policija preiskuje bizarno skrivnost, v katero so bile v zadnjih nekaj tednih vpletene skupine ljudi, ki so prihajale iz mestnih jaškov. Preiskava se je začela po tem, ko se je na družbenih omrežjih razširilo več videoposnetkov, na katerih je videti ljudi, ki sredi noči prihajajo iz kanalizacijskih sistemov na različnih delih mesta.

»Newyorška policija je, da bi se prepričala, da javnosti ne grozi nevarnost, v kanalizacijski sistem poslala svoje visoko usposobljene pripadnike enote za nujne primere, da bi preverili, ali posamezniki za seboj niso pustili česa zloveščega – ničesar niso našli,« so v ponedeljek za NBC sporočili iz newyorške policije.

»Tudi mestni oddelek za varstvo okolja, ki upravlja sistem, je opravil pregled in očitno ni ugotovil nobene škode na opremi kanalizacijskega sistema,« so še dodali. Aretacij ali poškodb niso prijavili.

Visoki uradnik je za NBC povedal, da je ena od teorij, ki jo preiskovalci preverjajo, ta, da moški »preiskujejo sistem in iščejo vredne predmete, ki končajo v kanalizaciji«.

Policija je bila o nenavadnem dogajanju prvič obveščena prejšnji četrtek okoli 23. ure. Priča je prijavila, da je v Brooklynu videla osem ljudi, ki so odstranili pokrov vzdrževalnega jaška.

Po navedbah newyorške policije so posameznike približno tri ure pozneje opazili, ko so prihajali iz jaška. Videoposnetek, ki se je širil po družbenih omrežjih, prikazuje osem ljudi, ki plezajo iz kanalizacijskega sistema in se preoblačijo ob več parkiranih avtomobilih.

Približno dve uri po prvotni prijavi je policija prejela še en klic o več ljudeh, ki so vstopili v vzdrževalni jašek v bližini Hayward Street in Bedford Avenue v Williamsburgu v Brooklynu.

Oblasti so sporočile, da se je skupina ponovno pojavila več kot dve uri in pol pozneje, nato pa sedla v avtomobil in se odpeljala. Posnetek prikazuje sedem ljudi, ki plezajo iz vzdrževalnega jaška, zadnja oseba pa je za seboj zaprla pokrov.

Dogodki spominjajo na podoben primer iz 5. maja, ko so prebivalci Astorie v Queensu prijavili, da so okoli 2. ure zjutraj v bližini 20. avenije in 36. ulice videli več ljudi, ki so odpirali pokrov vzdrževalnega jaška.

Priča Aki Jakupović je za NBC New York povedal: »Trije tipi so hodili naokoli v čudnih oblekah, odprli kanalizacijo in šli noter kot ninja želve.«

Posnetki nadzornih kamer, ki jih je pridobil NBC New York, kažejo moške, ki imajo svetilke in nosijo kosmate škornje.

»Gledal sem jih, oni so gledali mene, veste, lahko sem rekel, da ne načrtujejo nič slabega. Šli so noter, zaprli pokrov, kot da jih tukaj nikoli ni bilo,« je dodal.

Za zdaj ni jasno, ali so incidenti med seboj povezani.