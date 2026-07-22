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DIVJANJE NARAVE

Kaj se dogaja z vremenom? Splet preplavile teorije o skrivnostnih silah, ki vplivajo na sonce (VIDEO)

Nekateri trdijo, da smo priča večjemu »dogodku«, v okviru katerega naj bi neznane sile ali tehnologije manipulirale s Soncem.
Simbolična fotografija. FOTO: Josep Castells Unsplash
Simbolična fotografija. FOTO: Josep Castells Unsplash
N. P.
 22. 7. 2026 | 17:02
3:07
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V preteklih dneh so celotno območje Balkana zajela izjemno močna neurja z orkanskimi vetrovi, ki so povzročila obsežno razdejanje in nemalo poškodb. Posebej hudo je bilo v Severni Makedoniji, kjer je glavno mesto Skopje prizadelo silovito vetrovno neurje. Podrtih je bilo več deset dreves, poškodovana so vozila, odkrivalo je strehe stanovanjskih objektov, lokalne oblasti pa poročajo o najmanj desetih poškodovanih osebah.

Divjanje narave na Balkanu je sprožilo plaz odzivov na družbenih omrežjih. Objavam domačinov iz Skopja so sledili številni komentarji z vsega sveta, v katerih uporabniki ponujajo svoje poglede in teorije o tem, zakaj postaja vreme vse bolj nepredvidljivo in ekstremno.

Od izbruha vulkana do sončnih bakel

Med komentarji pod objavo iz Skopja so se razvile različne razprave. Del uporabnikov vzroke za nenavadne vremenske vzorce in visoko vlažnost zraka pripisuje ogromni količini vodne pare, ki jo je ob izbruhu leta 2022 v ozračje izstrelil podmorski vulkan Hunga Tonga. Po njihovem mnenju ta vlaga zdaj kroži po severni polobli in povzroča nenavadno goste oblake ter nenadne vetrovne sunke.

Drugi vzroke iščejo v vesolju. Nekateri opozarjajo na povečano sončno aktivnost in izbruhe na Soncu, ki po njihovem prepričanju močno vplivajo na dogajanje v Zemljini atmosferi in celo na potresno dejavnost. V razpravah posamezniki navajajo različne alternativne vire in ustvarjalce vsebin s platforme YouTube, ki trdijo, da se Sončev maksimum še ni umiril ter da močna energija neposredno vpliva na vremenske simbole na Zemlji.

Teorije o upravljanju sonca in skrajnih scenarijih

Kot je na spletnih omrežjih že običajno, pa so se med odzivi pojavile tudi bolj neobičajne teorije zarot. Nekateri uporabniki v ekstremnih vremenskih dogodkih vidijo napoved večjih naravnih in celo geoloških preobratov, pri čemer razpravljajo o povezavah med topljenjem polov, pritiskom na Zemljino skorjo in vplivom ozračja.

Nekateri pa gredo v svojih predvidevanjih še dlje ter trdijo, da smo priča večjemu »dogodku«, v okviru katerega naj bi neznane sile ali tehnologije manipulirale s Soncem, neurja pa naj bi bila le ena od začetnih faz širših globalnih sprememb.

Kaj pravijo strokovnjaki?

Meteorologi in meteorološke službe poudarjajo, da so bila poletna neurja na Balkanu posledica izjemno visokih temperatur ter prehoda izrazite hladne fronte. Mešanje vročega, z vlago nasičenega zraka in hladnejših zračnih mas ustvarja idealne pogoje za nastanek močnih nevihtnih celic, ki jih spremljajo vetrovni piši, toča in obilne padavine. Vremenski strokovnjaki opozarjajo, da so prav klimatske spremembe in vse višje povprečne temperature ključni dejavnik, zaradi katerega so takšni vremenski ekstremi vse pogostejši in intenzivnejši.

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