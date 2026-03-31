»Kaj storiti z 30.000 evri?«: Iskal finančni nasvet, odgovori pa ...

Uporabnik Reddita iz Hrvaške je postavil vprašanje, kaj storiti z zneskom 30.000 evrov, verjetno v upanju na ustvarjalne finančne nasvete. Odgovori mu morda niso ponudili koristne rešitve, so pa pošteno nasmejali mnoge.

»Sliši se kot visok znesek, a po drugi strani se za ta denar kupi povprečen novejši avto«

Tako je zapisal: »Kot piše v naslovu, kaj s 30000€? Sliši se kot visok znesek, a po drugi strani se za ta denar kupi povprečen novejši avto. Mene zanima, kako iz takšnega denarja narediti nekaj zase. Zagnati kakšno obstransko dejavnost, ki bi prinašala mesečni dohodek. S čim bi se vi ukvarjali, če bi lahko začeli s tem zneskom?«

Uporabniki Reddita so mu tako odgovorili: »Kupiš nekaj kmetijskega zemljišča in počakaš, da ga čez 20 let spremenijo v zazidljivo zemljišče.«, »Za 5.000 evrov se dogovoriš z odgovornimi za naslednji urbanistični/prostorski načrt (ali kakor koli se že temu reče), da se tisto in tisto zemljišče čez nekaj let spremeni v zazidljivo zemljišče. In ga potem kupiš za 25.000. Lahko se tudi pozanimaš, kje bodo potekale trase avtocest, in nato kupiš parcele, ki so poleg. Res je, tam so že večji igralci, a prva možnost je za navadnega človeka.«

Drugi so komentirali: »Nič, posla ne moreš ustvariti samo z denarjem, za posel je treba delati in vedeti, kaj delaš«, »Moj nasvet je: zamenjaj jih v rupije ali rial in boš plaval v precej večjem kupu denarja«, »Realno, to niti ni nek poseben znesek. Če bi jaz imel ta denar in nič zraven, bi ga pustil kar na računu. Če bi imel 30.000 in še nekaj tisoč ob strani, bi potem kupil zakladne menice«, »Jaz bi vzel kombi in orodje ter se naučil delati elektriko, vodovod ali suhomontažo,«.