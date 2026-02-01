Kaj takega: krava jim je povedala svoje in prekinila poroko, mladoporočenca pa v smeh (VIDEO)

Na družbenem omrežju X te dni kroži video posnetek z ene izmed porok, ki jo je s posebnim vložkom popestrila krava. Ta video je sicer pred približno dvema letoma že objavil neki snemalec porok, a je v teh dneh spet zelo priljubljen, saj je bil samo na družbenem omrežju X v nekaj dneh predvajan skoraj 14-milijonkrat.

Zmotila jih je dvakrat

Poročni obred je potekal nekje na podeželju, kar je idealna izbira parov, ki si želijo bolj sproščenega in romantičnega vzdušja v objemu narave. »Da bi lahko nadaljevali, moram zdaj vprašati, če katera oseba tukaj,« je na obredu rekla ženska, nakar jo je v ozadju prekinila krava z glasnim mukom. Mladoporočenca in svatje ob tem niso mogli skrivati smeha. Ko se je smeh nekoliko polegel, je ženska nadaljevala z obredom, a krava se je hitro spet oglasila in ga prekinila.

Kolikokrat jih je krava še kasneje zmotila, lahko samo ugibamo, saj je video dolg manj kot minuto. A nekaj je zagotovo. Zaradi tega kravjega oglašanja je za prisotne ta poroka verjetno še bolj posebna, saj so ravno nenačrtovani pripetljaji tisti, o katerih se na obletnicah govori še desetletja kasneje. Popolnost poroke se pogosto ne skriva v brezhibnem protokolu, temveč v pristnih trenutkih veselja in smeha, ki jih ne more predvideti noben scenarij.

Kje točno se je ta poroka zgodila, v obeh objavah ni bilo zapisano. Se je pa sodeč po dodanem ključniku snemalca porok zgodila nekje v Veliki Britaniji. To je mogoče razbrati tudi iz naglasa, ki ga ima ženska, ki je obred vodila.