  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POSEBNA GOSTJA

Kaj takega: krava jim je povedala svoje in prekinila poroko, mladoporočenca pa v smeh (VIDEO)

Krava je med poročnim obredom dvakrat prekinila žensko, ki ga je vodila.
Krava je prisotne na poroki spravila v smeh. FOTO:  sb_weddingvideos/zaslonska slika
Krava je prisotne na poroki spravila v smeh. FOTO:  sb_weddingvideos/zaslonska slika
M. J.
 1. 2. 2026 | 20:18
1:50
A+A-

Na družbenem omrežju X te dni kroži video posnetek z ene izmed porok, ki jo je s posebnim vložkom popestrila krava. Ta video je sicer pred približno dvema letoma že objavil neki snemalec porok, a je v teh dneh spet zelo priljubljen, saj je bil samo na družbenem omrežju X v nekaj dneh predvajan skoraj 14-milijonkrat.

Zmotila jih je dvakrat

Poročni obred je potekal nekje na podeželju, kar je idealna izbira parov, ki si želijo bolj sproščenega in romantičnega vzdušja v objemu narave. »Da bi lahko nadaljevali, moram zdaj vprašati, če katera oseba tukaj,« je na obredu rekla ženska, nakar jo je v ozadju prekinila krava z glasnim mukom. Mladoporočenca in svatje ob tem niso mogli skrivati smeha. Ko se je smeh nekoliko polegel, je ženska nadaljevala z obredom, a krava se je hitro spet oglasila in ga prekinila.

Kolikokrat jih je krava še kasneje zmotila, lahko samo ugibamo, saj je video dolg manj kot minuto. A nekaj je zagotovo. Zaradi tega kravjega oglašanja je za prisotne ta poroka verjetno še bolj posebna, saj so ravno nenačrtovani pripetljaji tisti, o katerih se na obletnicah govori še desetletja kasneje. Popolnost poroke se  pogosto ne skriva v brezhibnem protokolu, temveč v pristnih trenutkih veselja in smeha, ki jih ne more predvideti noben scenarij.

Kje točno se je ta poroka zgodila, v obeh objavah ni bilo zapisano. Se je pa sodeč po dodanem ključniku snemalca porok zgodila nekje v Veliki Britaniji. To je mogoče razbrati tudi iz naglasa, ki ga ima ženska, ki je obred vodila.

Več iz teme

porokakravaporočni obredmukanje
ZADNJE NOVICE
21:07
Šport  |  Športni trači
MORALI SO SE ZNAJTI

Veste, zakaj so imeli norveški skakalci danes drugačne čelade? Razlog za to je žalosten

Kot je povedal direktor smučarskih skokov pri norveški zvezi Jan-Erik Aalbu, je bil na policiji in preiskava še poteka.
1. 2. 2026 | 21:07
21:00
Bulvar  |  Suzy
AROMATERAPIJA

Aromaterapija: dišeče, prijetno in zdravo leto (Suzy)

Ko potrebujemo voljo za nekaj dokončati, je odlično eterično olje ingverja.
1. 2. 2026 | 21:00
20:44
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KRUTA MANIPULACIJA

Grozljiva prevara: lažni zdravniki starejše spravili v paniko in jim pobrali ves denar in nakit

Vse po istem scenariju: klic, panika, nato moški na vratih — in denarja ni bilo več.
1. 2. 2026 | 20:44
20:18
Bulvar  |  Zanimivosti
POSEBNA GOSTJA

Kaj takega: krava jim je povedala svoje in prekinila poroko, mladoporočenca pa v smeh (VIDEO)

Krava je med poročnim obredom dvakrat prekinila žensko, ki ga je vodila.
1. 2. 2026 | 20:18
20:08
Šport  |  Tekme
PRVENSTVO KONČANO

Danska se veseli zmage na evropskem prvenstvu, do medalje tudi Hrvati

Danska moška rokometna reprezentanca je na finalni tekmi evropskega prvenstva na Danskem, Švedskem in Norveškem v Herningu premagala Nemčijo s 34:27 (18:16). Danska je tretjič zmagala na celinskem tekmovanju, najboljša je bila tudi na Norveškem 2008 in v Srbiji 2012.
1. 2. 2026 | 20:08
19:37
Šport  |  Športni trači
PEKLE PURANA

Tina Maze se je po smrti Nataše Bokal oglasila z ganljivo objavo (FOTO)

Pokojni smučarki je sporočila, kako se je bodo spominjali in zraven objavila sliko izpred let, na kateri je z njo in Alenko Dovžan.
1. 2. 2026 | 19:37

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki