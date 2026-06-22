Kaj takega pa še ne! Poglejte, kaj so počeli med vožnjo po avtocesti (VIDEO)

V nedeljo pozno zvečer so bili vozniki priča izredno nevarnemu početju potnikov v enem od avtomobilov tujih registrskih oznak na hrvaški in slovenski avtocesti. Bralci portala 24sata so posneli skupino petih avtomobilov, vsi so imeli tuje registrske oznake, ki so, kot pravijo avtorji posnetka, po avtocesti vozili z veliko hitrostjo in ogrožali ne le svojo, temveč tudi varnost drugih udeležencev v prometu.

»Vozili so s hitrostjo 140 kilometrov na uro z odprtim prtljažnikom,« je za omenjeni portal povedal bralec, ki je posredoval tudi posnetek norega početja. Kot je razvidno iz videoposnetka, je bil prtljažnik avtomobila res odprt, medtem ko je v njem ležal moški s prekrižanimi nogami, kot da bi počival. Na drugem videoposnetku je mogoče videti moškega, kako leži na trebuhu, noge pa so mu štrlele iz prtljažnika. Skupina z lučmi okrašenih vozil je vozila po avtocesti iz smeri Zagreba proti slovenski meji, pot pa so nato nadaljevali po Sloveniji, iz posnetka je razvidno, da so peljali mimo table za počivališče Dravsko polje.

Oseba, ki se je tako brezskrbno »sproščala« v odprtem prtljažniku, očitno ni razmišljala o tem, kaj bi se zgodilo v primeru, da bi moral voznik nenadoma in sunkovito zavreti ali bi v zadnji del avtomobila trčilo drugo vozilo. Takšno vedenje vsekakor ne spada na ceste, kaj šele na avtoceste, kjer so hitrosti višje, nevarnosti pa večje.