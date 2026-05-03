Kako je to mogoče? Dvojčici, rojeni v razmaku nekaj minut, a z različnima očetoma

Rezultati DNK testa so razkrili osupljivo anomalijo, ki je izjemno redka. Čeprav sta dvojčici rojeni v razmaku nekaj minut, nimata istega očeta. Dvojčici, danes stari 49 let, sta bili spočeti naravno, rasli sta v isti maternici in rodila ju je ista mati – vendar sta v resnici polsestri.

Za njun obstoj je zaslužen izjemno redek biološki pojav, imenovan heteropaternalna superfekundacija. Do njega pride, ko ženska v istem ciklu sprosti več jajčec, ki jih oplodita spermija različnih moških, nato pa oba zarodka uspešno preživita celotno nosečnost. Po svetu je bilo dokumentiranih le okoli 20 takšnih primerov, Michelle in Lavinia Osbourne pa naj bi bili edini tovrstni primer v Združenem kraljestvu. Za Lavinio je bilo razkritje uničujoče. S sestro sta imeli težko otroštvo, pogosto sta se selili med različnimi skrbniki in domovi. Edina stalnica v njenem življenju je bila prav Michelle. »Bila je edina stvar, ki je bila res moja, edina gotovost,« pravi. »In potem naenkrat ni bila več.« Michelle pa je novico sprejela drugače. »Nisem bila presenečena,« pravi. »Še vedno me osuplja, da je to sploh mogoče, je izjemno nenavadno in redko – a hkrati ima smisel.«

Rojeni najstniški materi

Njuna mati je bila stara komaj 19 let, ko ju je leta 1976 rodila v Nottinghamu. Njeno življenje je zaznamovalo nasilje in nestabilnost, saj je odraščala v rejniških družinah. Deklicama je vedno govorila, da je njun oče moški po imenu James, ki pa nikoli ni bil del njunega življenja. Tudi mati je bila večinoma odsotna. Ko sta bili stari pet let, ju je zapustila zaradi študija v Londonu. Dvojčici sta ostali pri znanki, ki sta ji rekli »babica«. »Bila je stroga, brez topline. Edino, kar sem imela, je bila Michelle,« se spominja Lavinia.

Pri desetih letih sta se preselili k materi v London, a sta bili kmalu znova poslani drugam. Njuna mati je ostajala čustveno in fizično oddaljena. Kasneje se je v njuno življenje vrnil tudi domnevni oče James, a Michelle nikoli ni bila povsem prepričana, da je njen pravi oče. Leta 2021, ko je njuna mati zbolela za zgodnjo demenco, odgovorov ni bilo več mogoče dobiti. Michelle se je odločila za DNK test. Rezultati, ki jih je prejela na dan materine smrti, so razkrili, da James ni njen oče.

Po nadaljnjem raziskovanju je odkrila, da je njen biološki oče Alex, brat materine znanke, ki se je dolga leta boril z odvisnostjo. Ko je Michelle spoznala njegove sorodnike, je začutila takojšnjo povezanost. Lavinia pa ne, zato se je tudi sama odločila za DNK test. Rezultat je bil še bolj pretresljiv. Ima povsem drugega očeta kot njena sestra. »Bila sem strta in jezna,« pravi Lavinia. »Nisem želela sprejeti take resničnosti.«

Obe sta našli svoja očeta

Kljub temu je Michelle nadaljevala iskanje in našla Arthurja, Lavinijinega biološkega očeta. Ko sta ga obiskali, je med njima hitro vzniknila povezava. »Čutila sem, da mu pripadam,« pravi Lavinia, ki se z njim danes redno srečuje. Arthur jima je povedal, da je njuna mati nekoč potrkala na njegova vrata v stiski. »Bila je prestrašena in v šoku,« pravi Michelle. Michelle je spoznala tudi svojega očeta Alexa, a kljub očitni fizični podobnosti ni začutila želje, da bi ga vključila v svoje življenje. »Morala sem le videti, kaj čutim ob njem,« pravi.

Dvojčici nikoli ne bosta izvedeli, ali je njuna mati kdaj slutila, da je temu tako. »Verjetno jo je razjedalo veliko več stvari, kot samo ta,« meni Lavinia. Michelle pa dodaja: »Mislim, da je nekje v sebi vedela, a si tega ni priznala.« Kljub vsem razkritjem pa njuna vez ostaja neomajna. »Sva čudež,« pravi Lavinia. »Najina povezanost se ne more prekiniti.« Michelle pa dodaja: »Ona je moja sestra dvojčica. Tega ne more nič spremeniti.«