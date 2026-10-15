Kakšen šok: zdravnika obiskala zaradi nenavadne bule, naslednji dan pa je rodila (FOTO)

Britanka Sammy Evans iz Dorseta na jugu Anglije je zdravnika obiskala zaradi trde zatrdline ob rebrih. Sprva je menila, da gre za kilo ali posledico intenzivne vadbe trebušnih mišic. Toda zdravniški pregled je razkril, da bi lahko bila noseča. Naslednji dan je v bolnišnici rodila zdravega dečka Noaha. Evans, ki ima že devetletnega sina, sploh ni vedela, da pričakuje otroka. Več mesecev ni imela menstruacije, vendar je menila, da se približuje menopavznemu prehodu. Ker je po operaciji želodčnega obročka močno shujšala, se ji nosečniški trebuh skoraj ni poznal.

Ko je zdravnika obiskala zaradi nenavadne zatrdline, so najprej posumili na kilo. Test nosečnosti je bil sprva negativen, vendar je drugi zdravnik na njem opazil komaj vidno črtico in ji svetoval, naj test ponovi doma. Domači test je bil pozitiven, vendar Evans še vedno ni pomislila, da bi lahko bila že tik pred porodom. Ko so se ji pozneje zvečer pojavili trebušni krči, se je odpravila na urgenco. Zdravniki so opravili ultrazvočni pregled in ugotovili, da je noseča. »Na zaslonu je začel kazati: 'Tukaj je noga. Tukaj je roka. Tukaj je hrbet,'« je po poročanju britanskega portala FemaleFirst opisala trenutek, ko je zdravnik med pregledom zagledal otroka.

Mislila je, da je šele na začetku nosečnosti

Naslednje jutro je partnerju Tristonu McKendu, star je 38 let, sporočila, da je noseča. Sprva je mislila, da je nosečnost šele v zgodnji fazi in da bi lahko otroka izgubila. Toda zdravniki so ji kmalu pojasnili, da je že v porodu. »Rekla sem: 'Oprostite, ne, saj ne morem biti,' ona pa mi je odgovorila: 'Ne, ne, rojevali boste. Otrok prihaja,'« je pripovedovala Evans.

Dečka Noaha je rodila približno pet ur po sprejemu v bolnišnico. Ob rojstvu je tehtal okoli 3,66 kilograma.

Nosečnosti ni posumila niti ob naporni vadbi

Evans meni, da nosečnosti ni prepoznala tudi zato, ker je po operaciji želodčnega obročka izgubila približno 63 kilogramov, med nosečnostjo pa se je zredila le za okoli kilogram in pol. Poleg tega je ostala zelo dejavna: obiskala je koncert, igrala nogomet, se odpravila na štiriurno kolesarsko vožnjo in se udeležila celo vadbe v vodi, in to le približno 12 ur pred začetkom poroda.

Sprva je težko dojela, da je nenadoma postala mama novorojenčka. »Bilo je, kot da bi si rekla: 'O, bog, ali je resničen?' Preprosto nisem mogla dojeti, kaj se dogaja,« je povedala. Danes se je na novo družinsko življenje že privadila. »Zdaj sem se navadila in zdi se mi tako ljubek. Mislim, da so dojenčki vedno blagoslov,« je še dejala.