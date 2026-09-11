Kamera ujela divji beg 21-letnika, ki je v Vodicah ustrelil policista?! Očividec: »Niti pomislil nisem, da bo ta norec dejansko odpeljal naprej« (FOTO, VIDEO)

Na družbenih omrežjih se je kot požar razširil šokanten videoposnetek, ki naj bi prikazoval del divjega bega 21-letnega voznika, ki je v petek zjutraj na območju Ljubljane in Gorenjske povzročil hud prometni kolaps. Osumljeni je po prometni nesreči na ljubljanski obvoznici in kasnejšem postopku na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno policistu odvzel službeno pištolo, ga ustrelil v roko ter se nato s policijskim vozilom odpeljal proti Gorenjski, kjer so ga policisti po obsežnem zasledovanju prijeli v Radovljici. Posnetek naj bi prikazoval prav njegov avtomobil. Verodostojnosti sicer ni mogoče neodvisno potrditi, a prizor je naravnost neverjeten.

Uporabnik Instagrama je v objektiv ujel črno vozilo znamke Audi, ki v močno razpadajočem stanju drvi skozi šentviški predor. Avtomobilu dvignjen pokrov motorja na neki točki skoraj v celoti zakrije vetrobransko steklo, zadnji del vozila je tako močno razbit, da se deloma vidi v prtljažnik, registrska tablica pa štrli daleč v levo. Kljub katastrofalnim poškodbam vozila in izjemno nevarnim razmeram na cesti se zdi, da se voznik za volanom ni dal motiti.

Splet ponorel

Prizor je na družbenih omrežjih izzval val zgražanja, črnega humorja in popolne nejevere. Medtem ko so nekateri trdili, da so vozilo videli v živo: »Pravkar sem zapeljal mimo njega. To se je zgodilo zjutraj, ko je po nesreči preverjal vozilo. Niti pomislil nisem, da bo ta norec dejansko odpeljal naprej,« so se drugi iz razpadajočega avtomobila raje norčevali: »Prvi lastnik, avto garažiran, 30.000 kilometrov, nikoli karamboliran, redno vzdrževan.«

Nekateri so namignili, da je voznik pod vplivom substanc: »Kaj dela droga ...«, drugi pa so dodali vrsto ironičnih opazk o stanju uničenega avtomobila: »Leva luč mu ne dela. Naj mu kdo javi.« Eden izmed uporabnikov je v uničenem avtomobilu prepoznal celo metaforo za lastne vsakodnevne izzive ter zapisal: »Tako je trenutno videti moje življenje, pa grem vseeno naprej.« Spet drugi pa je ponudil hitro rešitev za izboljšanje situacije: »Potrebuje le malo poliranja, pa bo kot nov.«