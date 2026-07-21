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Kanadčanka rodila v spanju in izkušnjo opisala kot »travmatično«

Otroka, ta je bil že njen tretji, so našli na postelji pod odejami.
Na srečo je bilo z dečkom vse v redu. FOTO: Mariagrover/Getty Images
Na srečo je bilo z dečkom vse v redu. FOTO: Mariagrover/Getty Images
B. K. P.
 21. 7. 2026 | 20:28
3:09
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Vse prej kot vsakdanja zgodba prihaja iz Kanade, kjer je mama treh otrok, 27-letna Carolina Moreno, doživela nekaj, kar bi si najbrž želela vsaka ženska - rodila je v spanju. Kljub temu se Moreno tretjega poroda spominja kot travmatičnega, saj bi se ravno zaradi tega, ker se dogodka ni zavedala, kmalu končal tragično. Moreno je o porodu izpred treh mesecev dejala, da je bila ob sprožitvi poroda pozitivna na bakterije streptokoka skupine B, zato je morala dobiti antibiotike, preden bi ji odtekla voda. Medicinske sestre so ocenile, da bi se porod lahko kmalu začel, zato je dobila antibiotike in nedolgo za tem še zdravilo, ki se uporablja za spodbujanje poroda. Moreno se spominja, da se je takrat počutila »res neprijetno« in da njen otrok ni bil v dobrem položaju, zato je zahtevala epiduralno analgezijo. Po eni uri Carolina, ki ima še štiriletnika in enoletnika, še vedno ni čutila, da bi epiduralna analgezija začela delovati in še trikrat je pritisnila gumb za dajanje dodatnega odmerka, preden se je končno umirila. Sčasoma je, pravi Moreno, zaspala, v sobi pa so bili tudi njen mož, sestra in sestrična. 

Medtem ko je 27-letnica spala, so v sobo prihajale medicinske sestre, da bi preverile otrokov srčni utrip. »Na monitorju se je sprožil alarm, kar se zgodi, ko srčnega utripa ne najdemo, zato je moja medicinska sestra prišla, da bi ga ponovno poiskala,« je za revijo People dejala Kanadčanka, ki je zaradi tega ni pretirano skrbelo, saj da se je njen otrok večkrat premaknil in utripa naprave za nekaj trenutkov niso zaznale, prav tako je nekajkrat sama premaknila monitor in prekinila električni stik, zaradi česar je bilo prav tako videti, kot de otrok nima utripa.

Z obrazom navzdol

»Ampak ko so minute minevale, me je začelo skrbeti, ker utripa še vedno ni bilo. Takrat sem se zares zbudila,« je za omenjeno revijo še povedala Moreno, ki jo je sestra nato želela pregledati, ko je dlani položila na njen trebuh, pa se je zdrznila. »Ko je sestra rekla, da je moj trebuh nenavaden na otip, sem prebledela,« je dejala 27-letnica, ki jo je takrat obšla slutnja, da je njen otrok morda umrl. Nato pa je premaknila noge in na postelji nekaj začutila. Bil je njen nedolgo nazaj rojen otrok!

»Medicinska sestra je dvignila odejo in moj sin je z obrazom navzdol ležal pod vsemi mojimi odejami,« se je Moreno spominjala grozljivega trenutka. Toliko bolj grozljiv je bil, saj ni vedela, kako dolgo je otrok že tam, poroda namreč ni čutila, prav tako ni bil dober znak, da nikoli ni zajokal. »Bil je velik šok, ko sem ga našla po odejo, a na koncu je bilo vse v redu, izkazalo se je, da je le spal.  Tudi sicer je zelo miren dojenček, še danes ga samo položite in zaspi. Ob rojstvu ni jokal in še danes ne joče,« je za People še dejala mama treh sinov.

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