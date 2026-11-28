Astronavti na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) bodo kmalu lahko uživali v posebni kulinarični pošiljki iz Kanade. Med zalogami, ki jih bodo poslali v vesolje, bo namreč tudi priljubljena kanadska jed poutine, namenjena astronavtu Joshui Kutryku. A ker priprava hrane v breztežnostnem okolju zahteva posebne prilagoditve, bo jed nekoliko drugačna od izvirnika.

Poutine izvira iz francosko govoreče kanadske province Quebec. Gre za jed iz ocvrtega krompirčka, prelitega z mesno omako in posutega s koščki mladega sira. Kanadska vesoljska agencija (CSA) je v petek sporočila, da so za astronavta pripravili posebno različico, primerno za uživanje na Mednarodni vesoljski postaji. V sodelovanju s kuharskim mojstrom Yvesom Loweom, ki prihaja iz Quebeca, so razvili tako imenovano vesoljsko vegansko različico poutine. Ta ne vsebuje mlečnih izdelkov, s čimer so zagotovili skladnost s smernicami za živila, ki jih je mogoče poslati na vesoljsko postajo.

Raketa SpaceX Falcon 9 s kapsulo Crew Dragon na vrhu 1. oktobra 2026 vzleta v okviru Nasine misije SpaceX Crew-13 z izstrelišča Space Launch Complex 40 na Cape Canaveralu na Floridi. Nasina astronavta Jessica Watkins in Luke Delaney, astronavt Kanadske vesoljske agencije (CSA) Joshua Kutryk ter kozmonavt ruske vesoljske agencije Roskozmos Sergej Teterjatnikov so na poti na Mednarodno vesoljsko postajo v sklopu misije SpaceX Crew-13, kjer bodo v tem orbitalnem laboratoriju izvajali raziskave, tehnološke demonstracije in vzdrževalna dela. FOTO: Chandan Khanna Afp

Kuharski mojster si že predstavlja astronavtov odziv

Lowe, ki skrbi tudi za prehrano profesionalnega hokejskega kluba iz Montreala, je novico pospremil z zapisom na Instagramu. Kot je sporočil, si že predstavlja Joshuo Kutryka, kako uživa v poutine in se ob tem počuti nekoliko bolj domače. Posebno kanadsko jed naj bi astronavtu poslali z novo pošiljko zalog, katere odhod proti vesoljski postaji je predviden ta konec tedna.

Na vesoljski postaji bodo ostali približno pol leta

Joshua Kutryk je na Mednarodni vesoljski postaji od začetka oktobra. Tam je še z dvema ameriškima astronavtoma in ruskim kozmonavtom. Posadka naj bi na postaji skupaj ostala približno šest mesecev. Posebna kulinarična pošiljka bo tako kanadskemu astronavtu prinesla vsaj košček domačega okolja, čeprav bo priljubljena jed zaradi posebnih zahtev vesoljskega prehranjevanja nekoliko drugačna od tiste, ki jo poznajo v Kanadi.