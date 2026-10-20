Kardinal na dunajskem letališču trikrat sprožil alarm: poglejte, kaj je imel v nahrbtniku, močno je zmotilo umetno inteligenco

Na dunajskem letališču Schwechat je 81-letni kardinal Christoph Schönborn, nekdanji dunajski nadškof, doživel nenavadno presenečenje. Med varnostnim pregledom njegove ročne prtljage se je sprožil alarm, ki je opozarjal na morebitno nevarnost. A najbolj ga ni presenetil sam alarm, temveč predmet, zaradi katerega naj bi ga varnostni sistem sprožil. V njegovem nahrbtniku je bila namreč Biblija.

Še bolj nenavadno je, da se mu to ni zgodilo samo enkrat. Kot je razkril v svoji kolumni za avstrijski časnik Heute, so varnostne naprave zaradi iste knjige v kratkem obdobju alarm sprožile kar trikrat.

»Morda umetna inteligenca v Bibliji vidi nevaren eksploziv«

Kardinal je pojasnil, da so ga ponavljajoča se opozorila tako začudila, da je varnostno osebje vprašal, zakaj naprava njegovo Biblijo zaznava kot nevaren predmet. Odgovor ga je še bolj presenetil. »To zazna umetna inteligenca,« naj bi mu pojasnili zaposleni. Eden od varnostnikov se je ob tem celo pošalil: »Morda umetna inteligenca v Bibliji vidi nevaren eksploziv.«

Schönborn je nenavadno izkušnjo opisal s precej humorja, vendar ga je obenem spodbudila k razmisleku o zanesljivosti sodobnih tehnologij. »Še vedno lahko svojo izkušnjo na letališču jemljem s humorjem. Kljub temu se mi zdi nekoliko srhljiva,« je priznal.

Kardinal ima vprašanje za razvijalce umetne inteligence

Nekdanji dunajski nadškof je ob dogodku opozoril, da umetna inteligenca vse bolj posega na različna področja človekovega življenja, pri čemer se pojavljajo tudi vprašanja o njeni zanesljivosti in nadzoru. »Ali umetni inteligenci ne zaupamo preveč lahkoverno? Jo bo sploh še mogoče omejiti?« se sprašuje kardinal. Ob tem se je znova vrnil k Bibliji in hudomušno pripomnil, da tudi Sveto pismo postavlja pod vprašaj marsikaj, kar počnemo ljudje.

Toda eno vprašanje mu še vedno ne da miru: »Kako je mogoče, da umetna inteligenca tako oceni Biblijo?« Zakaj je naprava v resnici sprožila alarm? Čeprav je varnostno osebje kardinalu po njegovih besedah pojasnilo, da je za opozorilo odgovorna umetna inteligenca, natančen tehnični vzrok ostaja neznan. Iz Schönbornove pripovedi namreč ni razvidno, ali je alarm dejansko sprožila umetna inteligenca, kako je varnostni sistem deloval in zakaj je kot sumljiv predmet zaznal prav Biblijo.