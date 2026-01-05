Kavarna v New Delhiju ponuja čist zrak

Slab zrak zaradi industrije, prometa in kurjave na drva je morda problem tudi pri nas, vendar pa se na srečo ne moremo niti primerjati z indijskim New Delhijem, kjer je včasih toliko smoga, da je težko videti le nekaj centimetrov pred seboj. Nič čudnega, torej, da je postala prava uspešnica kavarna Planterie v parku Panchsheel, kjer vam poleg toplih in hladnih napitkov ter hrane ponudijo - čisti zrak. Kavarna spominja na rastlinjak, saj je vsak kotiček napolnjen z lončnicami.

Kavarna je bila sprva trgovina s cvetjem na drugi lokaciji, a se je kmalu prelevila v gostinski lokal. Soustanoviteljica, 50-letna Sabrina Farial, pravi, da je šlo pravzaprav za eksperiment, ki pa se je tako dobro obnesel, da so kmalu potrebovali novo, večjo lokacijo. »Večina ljudi v New Delhiju živi v stanovanjih,« pojasnjuje, zakaj ji je prišlo na misel, da bi jim omogočila zeleno zatočišče. V kavarni redno potekajo delavnice in predavanja o gojenju rastlin, obiskovalci lahko lončnice tudi kupijo. Za dobro obiskanost se lahko zahvalijo predvsem družbenim medijem. »Ne oglašujemo se veliko. Ljudje govorijo o nas v videoobjavah. Družbena omrežja so te dni polna objav o indeksu kakovosti zraka, ki je slab, zato ljudje prihajajo sem,« pravi Sabrina.

Lončnice je mogoče tudi kupiti.

Pobudo za kavarno je dal 32-letni Himank Sharma; po prihodu iz ZDA se ni mogel privaditi slabemu zraku v rodnem mestu, zato je iskal rešitve. Zdaj se počuti bolje, menda tudi po zaslugi dela v Planterie, kjer zrak čistijo rastline. Od odprtja pred štirimi leti imajo goste iz širše okolice, celo iz drugih delov sicer ogromne države. »Ljudje prihajajo iz zahodnega in severnega Delhija, Noide, Gurgaona, celo Radžastana, Džamuja, Odiše, ker želijo videti, kaj počnemo, in poskusiti vzpostaviti kaj podobnega,« pravi Sabrina.