»Kdo je ta diva?« Stara mama v električnem vozičku ustavila promet (VIDEO)

Nenavaden prizor iz Splita je v kratkem času postal prava spletna senzacija. Na TikToku je videoposnetek v samo dveh dneh presegel 400 tisoč ogledov in sprožil val odzivov uporabnikov. Na posnetku je videti starejšo žensko v električnem invalidskem vozičku, ki se vozi kar po glavni mestni prometni cesti. Zaradi njene prisotnosti se je promet za njo upočasnil, nastala pa je tudi daljša kolona vozil.

Videoposnetek, opremljen z napisom Samo v Splitu, prikazuje, kako se starejša ženska vozi v električnem invalidskem vozičku po svojem delu cestišča, nekoliko bližje sredini vozišča. V določenem trenutku se za njo pojavi tudi mestni avtobus, medtem ko ostala vozila previdno nadaljujejo vožnjo in jo obvozijo.

Čeprav prizor na prvi pogled deluje nenavadno, naj ne bi bilo večjih prometnih zapletov, poroča 24sata.hr. Kljub temu pa je posnetek hitro pritegnil pozornost javnosti in sprožil številne komentarje. V komentarjih pod objavo so se uporabniki odzivali predvsem z začudenjem in humorjem: »Ok, brat, kaj je to?«, »Kdo je ta diva?«, »Najbolj običajno jutro v Splitu.«, »Če lahko skiro, zakaj ne bi mogla tudi ona?«

Preberite še: