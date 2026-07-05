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ZNAJO RAČUNATI

Kdo pravi, da matematika ni za živali? Žirafe so dokazale nasprotno

Nova študija kaže, da so pri opravljanju številskih operacij daleč pred drugimi prebivalci savane
Preračunavati so se naučile, ker je njihov glavni vir hrane akacija, ki je raztresena po savani. FOTO: Raghed Waked/Reuters
Preračunavati so se naučile, ker je njihov glavni vir hrane akacija, ki je raztresena po savani. FOTO: Raghed Waked/Reuters
S. F.
 5. 7. 2026 | 07:15
2:32
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Raziskovalci so dokazali, da so žirafe sposobne preprostega računanja. To so morda razvile zato, da lažje preživijo v zahtevnih podnebnih in družbenih razmerah, kjer je njihov glavni vir hrane akacija, ki je raztresena po savani. Soavtor študije Iker Loidi, doktorski študent na Univerzi v Barceloni, pravi, da je to morda »spodbudilo potrebo, da znajo oceniti, kje, kdaj in v kakšnih količinah so ti viri na voljo, da bi optimizirale odločitve o iskanju hrane«.

Znanstveniki so to ugotovili v raziskavi s štirimi odraslimi žirafami v živalskem vrtu v Barceloni. Pokazali so jim dve rumeni posodi, v vsaki pa je bilo določeno število korenčkov. Po nekaj sekundah so posode zaprli in jim pokazali zeleno posodo z nekaj korenčki v notranjosti. Te korenčke so dodali v eno od rumenih škatel, ne da bi živali pokazali, koliko jih je zdaj v notranjosti. Drugi poskus je bil, da so živalim pokazali prazno zeleno posodo, preden so iz ene rumene škatle vzeli nekaj korenčkov in jih dali vanjo – s čimer so demonstrirali odštevanje. Naloga žirafe je bila, da poskuša izbrati posodo, ki zdaj vsebuje več korenčkov, tako da sešteje količine, ki jih je videla.

Računale so s korenčki v posodah.  FOTO: Arhiv S. N.
Računale so s korenčki v posodah.  FOTO: Arhiv S. N.

Presenetljiv matematični talent

Ključno je bilo, da so količine po prvih nekaj sekundah skrili pred žirafami in so številu korenčkov sledile izključno v glavi. Kljub strogim zahtevam sta dve žirafi v študiji dosledno pravilno ugotavljali, v kateri škatli je največ korenja. To kaže, da si žirafe zapomnijo količine, ki so jih opazile, te informacije miselno posodobijo po spremembah in se na podlagi teh idej odločajo.

Ugotovitve kažejo, da so matematične sposobnosti žiraf veliko bolj napredne, kot je bilo znano do zdaj. A to ni edini tak primer. Šimpanzi in afriške sive papige lahko rešujejo seštevke z arabskimi številkami do seštevka štiri oziroma osem. Sposobnost preprostega računanja so odkrili tudi pri vranah, golobih, opicah in celo nekaterih vrstah rib. Prav tako se lahko čebele naučijo reševati zelo preproste matematične probleme.

Sposobnost preprostega računanja so odkrili tudi pri vranah, golobih, opicah in celo nekaterih vrstah rib.

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