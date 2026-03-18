Kitajska policija prvič aretirala robota, ne boste verjeli, kaj je zagrešil

Po dogodku, ki se je zdel kot prizor iz znanstvenofantastičnega trilerja, je policija pred stanovanjskim kompleksom v Macau na Kitajskem aretirala humanoidnega robota, ker je prestrašil starejšo žensko. Po navedbah lokalnih oblasti je 70-letno žensko robot prestrašil, ko ga je zvečer nenadoma opazila za seboj. Viralni posnetek prikazuje žensko, kako kriči in maha s svojo torbo proti majhnemu robotu, ki večkrat dvigne roke v zrak. Posnetek nato prikazuje dva policista, ki spremljata Unitree G1 po cesti, pri čemer eden drži robota za ramo. Policija je novinarjem povedala, da se je ženska ustavila, da bi preverila telefon. Robot se je ustavil za njo in čakal, da se umakne s poti. Po incidentu je ženska policiji povedala, da se ne počuti dobro, in so jo odpeljali v bolnišnico na pregled in zdravljenje. Zdravniki so potrdili, da med njo in robotom ni bilo fizičnega stika. Neimenovana ženska ne bo vložila pritožbe proti upravljavcu robota.

Čeprav stroja uradno niso aretirali, ga je policija odpeljala s kraja dogodka in ga vrnila upravljavcu, moškemu iz bližnjega izobraževalnega centra, ki so ga opomnili na previdnost. Operater robota se je opravičil, da je povzročil stisko. Na družbenih omrežjih je kratek posnetek robota, ki ga policija pelje stran, sprožil val komentarjev. Nekateri se šalijo, da gre za prvo aretacijo robota v zgodovini, drugi pa so starejšo žensko okrivili za pretiran odziv na robotovo prisotnost. Čeprav je morda prvič, da je morala ukrepati zoper robota, pa policija že vključuje robote v svoj pristop k boju proti kriminalu. Profesor Ivan Sun z Univerze v Delawaru je že pred časom napovedal, da bodo robotski policisti – Kitajska in Singapur jih že testirata z različnimi stopnjami uspeha – patruljirali po naših ulicah že čez pet let.