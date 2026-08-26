Kitajci množično prihajajo v Rusijo zaradi spolnosti: imajo zelo specifične zahteve, za eno stvar plačajo več (VIDEO)

Kitajski turisti predstavljajo pomemben delež tujih obiskovalcev Rusije, ruski mediji pa zdaj poročajo tudi o tem, kaj del njih išče med potovanji na ruski Daljni vzhod in v Sibirijo. Po navedbah Telegramovega kanala Mash naj bi bilo med nekaterimi kitajskimi obiskovalci vse več povpraševanja po spolnih storitvah in storitvah spremstva. Mash navaja, da je delež kitajskih gostov v turističnem prometu, ki ga spremljajo letos, dosegel kar 56,3 odstotka.

Po navedbah vira iz industrije spremstva, na katerega se sklicuje ruski kanal, naj bi imeli kitajski klienti zelo natančne zahteve. Najpogosteje naj bi iskali drobnejše ženske mladostnega videza.

Toda po trditvah istega vira kitajski klienti med ponudnicami spolnih storitev nimajo najboljšega slovesa. Opisujejo jih kot zahtevne, včasih pa naj bi bili do žensk tudi grobi. Prav zaradi tega naj bi jim srečanja zaračunavali po višjih cenah.

Priljubljeni tudi striptiz klubi

Med kitajskimi gosti so priljubljeni tudi striptiz klubi, Mash pa navaja, da je na spletu mogoče najti številne pohvale na račun ruskih plesalk.

Posebej priljubljeno mesto ob kitajski meji

Večina kitajskih turistov naj bi po teh navedbah v Rusijo prihajala individualno ter si potovanje in nastanitev organizirala sama. Med destinacijami, ki privabljajo veliko kitajskih gostov, še posebej izstopa Blagoveščensk, mesto na ruskem Daljnem vzhodu, ki leži neposredno ob meji s Kitajsko.

Po navedbah ruskega vira Blagoveščensk kitajskim turistom predstavljajo kot destinacijo, kjer se je mogoče razmeroma enostavno sporazumevati v kitajščini. Med vsebinami, ki jih turistom ponujajo, so med drugim savne in lov, poroča Dnevnik.hr.