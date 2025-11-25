Kitajski vplivnež želi prejeti 10.000 injekcij

Si želite biti fit, pa se vam ne ljubi telovaditi? Dandanes je kaj takšnega popolnoma mogoče, če ste pripravljeni seči dovolj globoko v žep. Dokaz za to je kitajski vplivnež Andy Hao Tienan, ki si je mišice dal izdelati s pomočjo vbrizgavanja hialuronske kisline. Kot je pred kratkim razkril sledilcem, je za svoj videz porabil že štiri milijone juanov (okoli 490.000 evrov). Hialuronsko kislino si je dal vbrizgati v ramena, ključnico, prsni koš in trebuh. »Popolnoma se strinjam, da mišice ne rastejo na strahopetcih. Ampak morate razumeti, da sem prejel ogromno injekcij. Nisem več strahopetec. Bi si upali storiti enako?« izziva Tienan.

Njegov cilj je prejeti 10.000 injekcij hialuronske kisline ter se potegovati za Guinnessov rekord za najdlje trajajoče umetne trebušne mišice iz hialuronske kisline. To mu bo uspelo, če mišice v treh letih ne bodo izginile. Obljubil je tudi, da bo v živo trl orehe s svojimi radiatorčki ter s tem dokazal, da so umetne mišice prav tako čvrste kot naravne.

Katere so lepše, naravne ali umetne? FOTO: Mrbig_photography/Getty Images

Svarila zdravnikov, da lahko pridobivanje lažnih mišic povzroči dolgoročne zdravstvene posledice, denimo erozijo kosti, nekrozo krvnih žil ali oslabitev naravnih mišic, se ga ne dotaknejo, poleg tega ne verjame, da bodo umetne mišice dokaj hitro izginile. »Veliko ljudi pravi, da se bo hialuronska kislina raztopila v nekaj mesecih, zdravniki svarijo, da se lahko premakne ali združi v grudice. Dejansko pa je s časom videti bolj naravno in bolje. Tudi linije med trebušnimi mišicami so še vedno izrazite in se niso združile v eno samo grudico,« se hvali Tienan. Do cilja, ki si ga je zadal, pa je še daleč. Kot trdi, je doslej prejel šele 40 injekcij, umetna snov pa naj bi trenutno predstavljala okoli 20 odstotkov njegove celotne telesne mase.