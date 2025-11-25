  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VELIKO ZAPRAVIL

Kitajski vplivnež želi prejeti 10.000 injekcij

Andy Hao Tienan se poteguje za vpis v knjigo rekordov. Za svoje umetne mišice je zapravil že 500.000 evrov.
Andy Hao Tienan je šele na začetku, pri 40 injekcijah. FOTO: Osebni Arhiv
Andy Hao Tienan je šele na začetku, pri 40 injekcijah. FOTO: Osebni Arhiv
A. J.
 25. 11. 2025 | 07:33
2:10
A+A-

Si želite biti fit, pa se vam ne ljubi telovaditi? Dandanes je kaj takšnega popolnoma mogoče, če ste pripravljeni seči dovolj globoko v žep. Dokaz za to je kitajski vplivnež Andy Hao Tienan, ki si je mišice dal izdelati s pomočjo vbrizgavanja hialuronske kisline. Kot je pred kratkim razkril sledilcem, je za svoj videz porabil že štiri milijone juanov (okoli 490.000 evrov). Hialuronsko kislino si je dal vbrizgati v ramena, ključnico, prsni koš in trebuh. »Popolnoma se strinjam, da mišice ne rastejo na strahopetcih. Ampak morate razumeti, da sem prejel ogromno injekcij. Nisem več strahopetec. Bi si upali storiti enako?« izziva Tienan.

Njegov cilj je prejeti 10.000 injekcij hialuronske kisline ter se potegovati za Guinnessov rekord za najdlje trajajoče umetne trebušne mišice iz hialuronske kisline. To mu bo uspelo, če mišice v treh letih ne bodo izginile. Obljubil je tudi, da bo v živo trl orehe s svojimi radiatorčki ter s tem dokazal, da so umetne mišice prav tako čvrste kot naravne.

Katere so lepše, naravne ali umetne? FOTO: Mrbig_photography/Getty Images
Katere so lepše, naravne ali umetne? FOTO: Mrbig_photography/Getty Images

Svarila zdravnikov, da lahko pridobivanje lažnih mišic povzroči dolgoročne zdravstvene posledice, denimo erozijo kosti, nekrozo krvnih žil ali oslabitev naravnih mišic, se ga ne dotaknejo, poleg tega ne verjame, da bodo umetne mišice dokaj hitro izginile. »Veliko ljudi pravi, da se bo hialuronska kislina raztopila v nekaj mesecih, zdravniki svarijo, da se lahko premakne ali združi v grudice. Dejansko pa je s časom videti bolj naravno in bolje. Tudi linije med trebušnimi mišicami so še vedno izrazite in se niso združile v eno samo grudico,« se hvali Tienan. Do cilja, ki si ga je zadal, pa je še daleč. Kot trdi, je doslej prejel šele 40 injekcij, umetna snov pa naj bi trenutno predstavljala okoli 20 odstotkov njegove celotne telesne mase.

Več iz teme

Andy Hao Tienanmišiceinjekcijehialuronska kislina
ZADNJE NOVICE
08:14
Bulvar  |  Tuji trači
TATIANA SCHLO

Kennedyjeva živela zdravo, veliko časa je posvečala rekreaciji, nato pa izvedela kruto diagnozo

Ameriška politična rodbina pred še eno tragično izgubo. Za rakom umira vnukinja JFK, Tatiana Schlossberg.
25. 11. 2025 | 08:14
08:12
Novice  |  Slovenija
MNOGE ZAVRNITVE

Obupana Rominja: Bila sem na več kot 30 razgovorih, nikjer me ne sprejmejo

Žalosti jo, da je nikjer ne vidijo kot človeka.
25. 11. 2025 | 08:12
08:09
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Katera smetana je najboljša za kuhanje, katera za kavo in katera za stepanje? Slovenci najpogosteje izberejo to

Smetana pod drobnogledom: razlike, uporaba in navade Slovencev. Odkrijte, katera prevladuje v naših kuhinjah.
Špela Ankele25. 11. 2025 | 08:09
08:04
Novice  |  Kronika  |  Doma
HRPELJE

Na Slavniku policisti nad vožnjo v naravi

Policisti so v petek zjutraj opravljali nadzor, dva kršitelja so po klicih občanov odkrili zvečer.
25. 11. 2025 | 08:04
08:04
Video
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Rastline kot hišni ljubljenčki? Strokovnjaka razkrivata neverjetne trende (VIDEO)

Zakaj so sobne rastline znova tako priljubljene? Strokovnjaka Jan Robin in Eva Jera Hanžek razkrijeta trende, napake pri negi in skrivnosti uspešne rasti.
Nina Štajner25. 11. 2025 | 08:04
07:55
Bulvar  |  Glasba in film
FILMSKI SVET

Prihaja premiera Kozoletovega dokumentarnega filma OHO

Film režiserja Damjana Kozoleta bo jutri na ogled v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.
25. 11. 2025 | 07:55

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Idealna rešitev vendarle obstaja

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Ali veste, kaj vam dviguje račun? (video)

Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
1. 11. 2025 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNA POKOJNINA

Decembra je čas za popravni izpit

Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
1. 11. 2025 | 12:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Finančna svoboda – cilj, ki ga lahko dosežemo s potrpežljivostjo

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRA ZGODBA

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
24. 11. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
Avtomobilizem

Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:33
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Kako plačati manj davka

Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Ste se kdaj vprašali, zakaj so tako priljubljeni?

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
OBRATI

Spoznajte zvezdo prihodnosti

Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 14:53
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
INOVACIJE

Od walkmana do 3D-tiska: kako so nas spremenile zadnje tri dekade

Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki