Kmalu objava skrivnih NLP spisov, Trump: »Našli smo veliko zanimivega«

Medtem ko javnost še vedno zahteva objavo celotne vsebine Epsteinovih dosjejev, je ameriški predsednik Donald Trump napovedal, da bo njegova administracija kmalu objavila prvi sveženj drugačnih dokumentov, in sicer o neidentificiranih letečih predmetih (NLP). Na dogodku konservativne skupine Turning Point USA je podpornikom zaupal, da so med pregledom gradiva naleteli na »zelo zanimive« zapise, ki bodo javnosti na voljo v kratkem. S tem bodo državljani sami lahko presodili o verodostojnosti tega pojava.

Trump je ukaz za objavo vladnih spisov o neidentificiranih zračnih pojavih in morebitnem zunajzemeljskem življenju izdal že februarja, k čemur ga je spodbudilo močno zanimanje javnosti. Do te odločitve je prišlo po tem, ko je nekdanjemu predsedniku Baracku Obami očital neprimerno deljenje zaupnih informacij. Obama je namreč v enem izmed podkastov izjavil, da so nezemljani »resnični«, čeprav je kasneje pojasnil, da med svojim predsedovanjem ni videl dokazov o neposrednem stiku. Poudaril je le, da obstaja visoka statistična verjetnost za življenje drugje v vesolju.

Kljub napovedani objavi dokumentov Trump ostaja skeptičen. Priznal je, da sam še ni videl dokazov, ki bi potrjevali obstoj nezemljanov, in da o tem še vedno ni povsem prepričan. Njegova zadržanost je v skladu z uradnimi ugotovitvami ameriške vojske. Pentagon je v zadnjih letih intenzivno preiskoval poročila o NLP, vendar so visoki vojaški predstavniki leta 2022 sporočili, da niso našli ničesar, kar bi nakazovalo na obiske zvezdnih sosedov ali morebitne prisotnosti njihove tehnologije na Zemlji. Tudi zadnje poročilo iz leta 2024 potrjuje, da preiskave vse od konca druge svetovne vojne niso obrodile dokazov o tuji tehnologiji. Večino opažanj so strokovnjaki pripisali napačni identifikaciji običajnih predmetov in naravnih pojavov.