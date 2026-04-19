NEZEMLJANI

Kmalu objava skrivnih NLP spisov, Trump: »Našli smo veliko zanimivega«

Že Obama je v enem izmed podkastov izjavil, da so nezemljani »resnični«.
Simbolična fotografija. FOTO: Lena_graphics/getty Images Getty Images/istockphoto

Simbolična fotografija. FOTO: Lena_graphics/getty Images Getty Images/istockphoto
Donald Trump FOTO: Evan Vucci Reuters
Donald Trump FOTO: Jim Watson Afp
N. P.
 19. 4. 2026 | 18:53
2:09
Medtem ko javnost še vedno zahteva objavo celotne vsebine Epsteinovih dosjejev, je ameriški predsednik Donald Trump napovedal, da bo njegova administracija kmalu objavila prvi sveženj drugačnih dokumentov, in sicer o neidentificiranih letečih predmetih (NLP). Na dogodku konservativne skupine Turning Point USA je podpornikom zaupal, da so med pregledom gradiva naleteli na »zelo zanimive« zapise, ki bodo javnosti na voljo v kratkem. S tem bodo državljani sami lahko presodili o verodostojnosti tega pojava.

Forenzična psihologinja trdi, da je Jeffrey Epstein morda še vedno živ

Trump je ukaz za objavo vladnih spisov o neidentificiranih zračnih pojavih in morebitnem zunajzemeljskem življenju izdal že februarja, k čemur ga je spodbudilo močno zanimanje javnosti. Do te odločitve je prišlo po tem, ko je nekdanjemu predsedniku Baracku Obami očital neprimerno deljenje zaupnih informacij. Obama je namreč v enem izmed podkastov izjavil, da so nezemljani »resnični«, čeprav je kasneje pojasnil, da med svojim predsedovanjem ni videl dokazov o neposrednem stiku. Poudaril je le, da obstaja visoka statistična verjetnost za življenje drugje v vesolju.

Donald Trump FOTO: Jim Watson Afp
Donald Trump FOTO: Jim Watson Afp

Kljub napovedani objavi dokumentov Trump ostaja skeptičen. Priznal je, da sam še ni videl dokazov, ki bi potrjevali obstoj nezemljanov, in da o tem še vedno ni povsem prepričan. Njegova zadržanost je v skladu z uradnimi ugotovitvami ameriške vojske. Pentagon je v zadnjih letih intenzivno preiskoval poročila o NLP, vendar so visoki vojaški predstavniki leta 2022 sporočili, da niso našli ničesar, kar bi nakazovalo na obiske zvezdnih sosedov ali morebitne prisotnosti njihove tehnologije na Zemlji. Tudi zadnje poročilo iz leta 2024 potrjuje, da preiskave vse od konca druge svetovne vojne niso obrodile dokazov o tuji tehnologiji. Večino opažanj so strokovnjaki pripisali napačni identifikaciji običajnih predmetov in naravnih pojavov.

Skrivnosti Melanie Trump: fotografija iz preteklosti, ki ne bo izginila

vesoljciDonald TrumpZDAvesoljeNLPBarack ObamaPentagontajni dokumentiskrivnostnezemljani
19:16
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŽALOST NA NEDELJO

Na regionalni cesti močno počilo, 23-letnik umrl, z 19-letnim sopotnikom tudi ni dobro (FOTO)

Zaradi prometne nesreče popolna zapora ceste. Okoliščine prometne nesreče še ugotavljajo.
19. 4. 2026 | 19:16
18:57
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SHREVEPORT

Strašna tragedija v ZDA! Ubitih je bilo osem otrok, med žrtvami tudi enoletni otrok

Tiskovni predstavnik policije je povedal, da je malo po 6. uri zjutraj po krajevnem času izbruhnil družinski spor, med katerim je odrasel moški začel streljati.
19. 4. 2026 | 18:57
18:39
Bulvar  |  Tuji trači
VNAPREJ NAČRTOVANA AKCIJA

Slavni zvezdnik aretiran zaradi suma posilstva: obkolili so ga policisti v VIP-loži

»Nekaj ljudi je dogajanje sicer opazilo, a so bili policisti precej diskretni,« je za medije povedal neimenovani vir.
19. 4. 2026 | 18:39
18:14
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNA NESREČA

Pretres na gorenjskem gradbišču: mladega delavca zasul pesek

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o okoliščinah dogodka ter bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.
19. 4. 2026 | 18:14
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: še pred opoldnevom se Luna sreča z Uranom, kar prinaša željo po čustveni svobodi

Astrološki vodnik za 20. april 2026.
19. 4. 2026 | 18:00

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kaj se v resnici dogaja na slovenskih gradbiščih?

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
Novice  |  Slovenija
OGLED

Razstava, ki razkriva skrito zgodovino denarja in prevar

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
Novice  |  Slovenija
PLIN

Kljub nihanjem cen plina računi za gospodinjstva ostajajo stabilni

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
