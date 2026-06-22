Ko se stranišče pripelje k vam: vstajanje ponoči, da bi opravili potrebo, kmalu preteklost

Kitajsko tehnološko podjetje Yueban je predstavilo prvo samovozeče stranišče na svetu, ki se lahko samo pripelje do vas. Na pritisk gumba ali zgolj z glasovnim ukazom se bo zvesti robot zapeljal do svojega lastnika in ga tako rešil vstajanja. Izumitelji te nenavadne naprave pravijo, da se zna po uporabi celo sama splakniti in očistiti.

Mali spremljevalec

Robotizirano stranišče, poimenovano Xiaoban, kar pomeni »mali spremljevalec«, je na Kitajskem že na prodaj za okoli 3700 evrov. V podjetju navajajo, da je robot namenjen predvsem starejšim in ljudem z gibalno oviranostjo, ki sicer potrebujejo skrbnika, da jih odpelje na stranišče.

Robot starta na pritisk gumba ali zgolj z glasovnim ukazom.

Nenavadno napravo so predstavili 5. junija na Mednarodnem sejmu za oskrbo starejših, pripomočke za osebe z oviranostmi in rehabilitacijsko medicino v Šanghaju. »Upamo, da bomo s pomočjo inteligentne tehnologije spodbujali družbo brez ovir, v kateri bo lahko vsak deležen enake skrbi,« so povedali na predstavitvi. Stranišče Xiaoban upravljamo z daljincem z velikimi, »starejšim prijaznimi« gumbi ali glasovnimi ukazi.

Brez kamer

Ko prejme ukaz, xiaoban uporabi svoj 3D-sistem za izogibanje oviram, s katerim se zapelje do uporabnika. Opremljen je s kombinacijo ultrazvočnih senzorjev, ki mu omogočajo, da si ustvari načrt okolice z ovirami. Podjetje Yueban poudarja, da zaradi tega ne potrebuje kamer za orientacijo v prostoru, kar ohranja zasebnost uporabnikov nedotaknjeno. Ko uporabnik konča, sledi splakovanje z mlačno vodo prek bideja in curek zraka za sušenje, nato pa še blisk ultravijolične svetlobe za razkuževanje vseh površin. Stranišče neprijetne vonjave odpravi s pomočjo zaščitne pene in filtrom iz aktivnega oglja.