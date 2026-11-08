Kosmata pacientka povzročila pravi kaos! Zaposlena v ambulanti vse posnela (VIDEO)

Obisk veterinarja se je na Hrvaškem spremenil v pravo malo komedijo. Prestrašena črna mačka je v veterinarski ambulanti v Vodicah poskrbela za prizore, ob katerih se je marsikdo nasmejal. Skakala je po omaricah, prevračala predmete in se na vse pretege poskušala izogniti veterinarju. Posnetek je hitro zaokrožil po spletu. Lucia Jurišić, zaposlena v tamkajšnji veterinarski ambulanti, je na TikToku objavila posnetek nenavadnega dogodka, v katerem je glavno vlogo odigrala prestrašena črna mačka. Kosmata pacientka očitno ni bila prav nič navdušena nad obiskom veterinarja. Namesto mirnega pregleda se je odločila za pobeg.

Skakala po omaricah, nato poskusila še na vrata

Na posnetku je videti, kako mačka panično skače po ambulanti, pleza po omaricah in pri tem podira predmete. Veterinar jo poskuša ujeti, vendar mu spretna žival vedno znova uide. V nekem trenutku se povzpne celo na pregledno svetilko, nato pa poskuša skočiti še na vrata. Medtem ko se mačka na vse pretege izogiba zaposlenima, veterinar išče način, kako bi jo varno ujel in pomiril. Nazadnje mu jo uspe ujeti s pomočjo odeje, še preden bi v ambulanti nastala dodatna škoda.