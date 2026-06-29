Kozarec piva ob bazenu lahko povzroči hude kemijske opekline: turistka skoraj ob nogo zaradi sovplivanja kemikalij

Britanska turistka, ki je prvi dan dopusta preživela ob bazenu, je na socialnih omrežjih objavila nadvse zanimivo, a bolečo izkušnjo. Ob uživanju priljubljenega piva, ki se ga tradicionalno servira z limeto, so se ji na nogah pojavili mehurji in hude opekline, za katere je bil kriv povsem nepričakovan dejavnik – citrus v pijači.

Med pitjem piva in iztiskanjem limete ji je sok citrusov večkrat stekel po nogah, a temu ni posvečala posebne pozornosti. Šele naslednje jutro je opazila, da je njena koža močno pordela, pojavili pa so se tudi veliki, boleči mehurji. Zdravniki so ugotovili, da gre za fitofotodermatitis, kožno reakcijo, ki nastane, ko sok nekaterih rastlin oziroma citrusov pride v stik s kožo, ta pa je nato izpostavljena močnim sončnim žarkom. Med najpogostejšimi povzročitelji so prav limete, limone, zelena, fige in peteršilj.

Kriv je bil sok limete. FOTO: Getty Images

Poškodovana Britanka je tako namesto dopusta potrebovala več tednov zdravljenja, poleg bolečin pa so ji trajno ostale tudi temnejše pigmentne lise, ki lahko po takšni reakciji vztrajajo še več mesecev. Strokovnjaki opozarjajo, da ljudje pogosto sploh ne vedo za tovrstno reakcijo. Če sok limete ali drugega citrusa pride na kožo, je priporočljivo mesto čim prej temeljito umiti z milom in vodo ter se nekaj časa izogibati neposrednemu soncu. Tako lahko preprečimo boleče opekline, ki jih številni zmotno pripišejo navadni sončni opeklini.