  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREROJENA MOŠKOST

Kralj viagre? Ugriz te živali povzroči erekcijo, ki traja štiri ure

Strup pajka, ki povzroča močne erekcije, bi lahko postal nova viagra.
Bananin pajek FOTO: Nikonshutterman Getty Images/iStockphoto
A. G.
 30. 4. 2026 | 15:47
3:21
A+A-

Strup pajka, ki povzroča erekcijo, se uporablja za razvoj zdravljenja erektilne disfunkcije. Srbski veterinar Vladimir Terzin iz Beograda razkriva, ali to res deluje. Znanstveniki razvijajo novo alternativo viagri s pomočjo pajkovega strupa, ki je znan po tem, da pri moških povzroča erekcijo. Raziskovalci v Braziliji so uspeli ustvariti sintetično različico ključne molekule in jo zdaj želijo testirati na moških z erektilno disfunkcijo.

Pajek, o katerem je govora, je Phoneutria nigriventer, znan tudi kot potujoči brazilski pajek ali bananin pajek, saj ga pogosto najdemo na bananinih listih. Ima nevaren ugriz s strupom, ki lahko povzroči vrsto simptomov, med drugim:

  • močno bolečino,
  • tresenje,
  • krče,
  • obilno potenje,
  • šibkost in spremembe v delovanju srca.

V nekaterih primerih je ugriz lahko tudi smrtonosen. Če ste moški in vas ugrizne ta pajek, lahko doživite tudi priapizem, stanje, pri katerem spolni organ ostane v erekciji več ur. Čeprav se to morda sliši nenevarno, je lahko zelo neprijetno in povzroča močne bolečine ter morebitne trajne poškodbe. Raziskovalci so že prej identificirali bioaktivno spojino, odgovorno za neželene erekcije – peptid z imenom BZ371A – in ga sintetizirali v laboratoriju. Po začetnih testih na miših znanstveniki z Zvezne univerze Minas Gerais v Braziliji upajo, da bodo spojino uporabili v kliničnih študijah druge faze na moških z erektilno disfunkcijo.

Ali ugriz potujočega brazilskega pajka res povzroči erekcijo, ki traja štiri ure?

To temo je komentiral veterinar Vladimir Terzin v oddaji 150 minut na Prvi.rs. Na vprašanje, ali gre za mit ali resnico, je odgovoril, da je to res. »Gre za kemijo, obstajajo določeni hormoni, ki lahko povzročijo takšne učinke. Komur je to všeč, mu je, komur ni, pač ne, ampak je res. Ta vrsta pajka živi v Južni Ameriki, ne le v Braziliji, temveč tudi v sosednjih državah. Ime je dobil, ker so ga tam prvič odkrili. Verjetno se je to komu zgodilo po naključju, potem pa so opazili učinek,« je dejal Terzin.

»Doslej so testi pokazali, da spojina deluje že pri zelo majhnih količinah in brez toksičnosti, saj je v krvnem obtoku praktično ni mogoče zaznati,« je v izjavi povedala Maria Elena de Lima, profesorica na Zvezni univerzi Minas Gerais. »Velika prednost je, da odobritev lokalnih zdravil običajno poteka hitreje, saj je manj možnosti za neželene učinke. Poleg tega kandidat za zdravilo ni pokazal zaznavnih stranskih učinkov niti pri višjih odmerkih.«

Raziskovalci menijo, da ima to odkritje velik pomen za prihodnost. Območja z bogato biotsko raznovrstnostjo, kot so tropski gozdovi, skrivajo številne bioaktivne spojine, ki bi lahko postale zdravila – tako kot strup bananinega pajka. Vendar večina teh spojin še vedno ni raziskana, poroča Mondo.

Preberite še:

image_alt
Znanost razkriva: kaj krepi in kaj uničuje moško potenco

image_alt
Milan zaradi bolezni doživlja erekcije, ki trajajo tudi po 28 ur: Tega stanju ne privoščim nikomur

image_alt
30-urna erekcija: moški prejel 47.000 evrov odškodnine za zdravniško napako

image_alt
Vsak peti ima težave z erekcijo

Več iz teme

pajkiBrazilijaraziskavazdravilaodkritjeznanosterekcijabrazilski pajekbananin pajek
ZADNJE NOVICE
15:32
Novice  |  Slovenija
V SLOVO

Krajani žalujejo za Tadejem (29): »Hvala ti za vse«, policija sporočila podrobnosti tragedije

Bil je gozdar in odličen sekač, ki je vedno priskočil na pomoč.
30. 4. 2026 | 15:32
15:15
Bulvar  |  Glasba in film
SLAVNI AGEBT 007

Film bo izšel, ko bo pravi čas, še vedno skrivnostni glede novega agenta 007

Režiser Denis Villeneuve prevzema Bondovo franšizo.
30. 4. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŠPANSKI BEZEG

Raste na številnih dvoriščih in ima neverjetne učinke na zdravje

Španski bezeg je zdravilna rastlina, ki se tradicionalno uporablja proti revmi, bolečinam in vnetjem, raziskave pa potrjujejo njene protivnetne učinke.
30. 4. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
GREMO NA VRH

Sezona vzponov na Mount Everest 2026 se začenja: odprta pot do tabora 1

Po zadnjih podatkih je bilo izdanih več kot 400 dovoljenj za vzpon na Everest, končno število pa naj bi se povzpelo na okoli 430 do 440.
Miroslav Cvjetičanin30. 4. 2026 | 15:00
14:45
Bulvar  |  Tuji trači
POPOLNOMA ISKRENA

Zvezdnica brez dlake na jeziku: »Ne bi več živela z moškim.«

Charlize Theron je odkrito spregovorila o ljubezni in odnosih ter priznala, da ne razmišlja o skupnem življenju s partnerjem.
30. 4. 2026 | 14:45
14:19
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POD VODO

Drama v Franciji, avtobus s potniki padel v reko! (VIDEO in FOTO)

Voznik je naredil usodno napako.
30. 4. 2026 | 14:19

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki