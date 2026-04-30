Kralj viagre? Ugriz te živali povzroči erekcijo, ki traja štiri ure

Strup pajka, ki povzroča erekcijo, se uporablja za razvoj zdravljenja erektilne disfunkcije. Srbski veterinar Vladimir Terzin iz Beograda razkriva, ali to res deluje. Znanstveniki razvijajo novo alternativo viagri s pomočjo pajkovega strupa, ki je znan po tem, da pri moških povzroča erekcijo. Raziskovalci v Braziliji so uspeli ustvariti sintetično različico ključne molekule in jo zdaj želijo testirati na moških z erektilno disfunkcijo.

Pajek, o katerem je govora, je Phoneutria nigriventer, znan tudi kot potujoči brazilski pajek ali bananin pajek, saj ga pogosto najdemo na bananinih listih. Ima nevaren ugriz s strupom, ki lahko povzroči vrsto simptomov, med drugim:

močno bolečino,

tresenje,

krče,

obilno potenje,

šibkost in spremembe v delovanju srca.

V nekaterih primerih je ugriz lahko tudi smrtonosen. Če ste moški in vas ugrizne ta pajek, lahko doživite tudi priapizem, stanje, pri katerem spolni organ ostane v erekciji več ur. Čeprav se to morda sliši nenevarno, je lahko zelo neprijetno in povzroča močne bolečine ter morebitne trajne poškodbe. Raziskovalci so že prej identificirali bioaktivno spojino, odgovorno za neželene erekcije – peptid z imenom BZ371A – in ga sintetizirali v laboratoriju. Po začetnih testih na miših znanstveniki z Zvezne univerze Minas Gerais v Braziliji upajo, da bodo spojino uporabili v kliničnih študijah druge faze na moških z erektilno disfunkcijo.

Ali ugriz potujočega brazilskega pajka res povzroči erekcijo, ki traja štiri ure?

To temo je komentiral veterinar Vladimir Terzin v oddaji 150 minut na Prvi.rs. Na vprašanje, ali gre za mit ali resnico, je odgovoril, da je to res. »Gre za kemijo, obstajajo določeni hormoni, ki lahko povzročijo takšne učinke. Komur je to všeč, mu je, komur ni, pač ne, ampak je res. Ta vrsta pajka živi v Južni Ameriki, ne le v Braziliji, temveč tudi v sosednjih državah. Ime je dobil, ker so ga tam prvič odkrili. Verjetno se je to komu zgodilo po naključju, potem pa so opazili učinek,« je dejal Terzin.

»Doslej so testi pokazali, da spojina deluje že pri zelo majhnih količinah in brez toksičnosti, saj je v krvnem obtoku praktično ni mogoče zaznati,« je v izjavi povedala Maria Elena de Lima, profesorica na Zvezni univerzi Minas Gerais. »Velika prednost je, da odobritev lokalnih zdravil običajno poteka hitreje, saj je manj možnosti za neželene učinke. Poleg tega kandidat za zdravilo ni pokazal zaznavnih stranskih učinkov niti pri višjih odmerkih.«

Raziskovalci menijo, da ima to odkritje velik pomen za prihodnost. Območja z bogato biotsko raznovrstnostjo, kot so tropski gozdovi, skrivajo številne bioaktivne spojine, ki bi lahko postale zdravila – tako kot strup bananinega pajka. Vendar večina teh spojin še vedno ni raziskana, poroča Mondo.

