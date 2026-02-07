Kripto borza med ljudi pomotoma razdelila 34 milijonov evrov

Južnokorejska kripto borza Bithumb je v promocijski akciji med uporabnike pomotoma razdelila 620.000 bitcoinov v vrednosti več kot 40 milijard dolarjev, oziroma nekaj manj kot 34 milijonov evrov. Ta poteza je za kratek čas povzročila tudi razprodajo bitcoinov na borzi. Do napake naj bi po poročanju tujih medijev prišlo v okviru promocijske akcije, v kateri je želela omenjena borza uporabnikom podariti 2000 južnokorejskih vonov (približno 1,37 dolarja ali 1,10 evra), a jim je nato namesto tega pomotoma nakazala 620.000 bitcoinov oz. okoli 2000 bitcoinov na uporabnika. »Radi bi pojasnili, da ta incident ni povezan z zunanjim vdorom ali kršitvami varnosti in da nimamo težav z varnostjo sistema ali upravljanjem sredstev uporabnikov,« je Bithumb sporočil v izjavi.

Uporabnikom borze so se ob tem opravičili zaradi nevšečnosti, ki so jih povzročili z zmedo pri izvedbi promocijske akcije. Kot so pojasnili, so uspeli pridobiti nazaj 99,7 odstotka podarjenih bitcoinov. Napaka pri nakazilih pa je v petek za kratek čas povzročila tudi padec vrednosti bitcoina na borzi Bithumb, saj so nekateri uporabniki hiteli z njihovo prodajo. Bitcoin, ki velja za največjo kriptovaluto na svetu, je sicer ta teden močno padel in izničil dobičke, ki jih je sprožila zmaga ameriškega predsednika Donalda Trumpa na predsedniških volitvah novembra 2024.