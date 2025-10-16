Lastnica v šoku! Kuža iz male kepice zrasel v orjaka, velik je kot manjši konj (FOTO)

Galerija
Ko se je Britanka Amy Sharp po poginu 13-letnega haskija odločila, da bo nov družinski član mladiček aljaškega malamuta, ni niti slutila, v kaj se spušča. Pasma je res velika, toda mladiček, ki so ga poimenovali Mal, je rasel še bolj, kot je za tradicionalne vlečne pse Inuitov običajno. Amy sprva sploh ni dojela, da je njen ljubljenček nenavadno velik, nato pa je opazila, da neverjetno hitro prerašča ovratnice in oprsnice. »Vedno večji je postajal,« se spominja Amy. Ko se je rast navsezadnje ustavila, je pes tehtal že 82 kg – povprečna teža aljaških malamutov je med 34 in 39 kg.
»Biti morate fizično in psihično močni ter se zavedati, da boste imeli, če se odločite za to čudovito puhasto žival, delo z njegovo dlako, saj jo boste imeli v postelji, v hrani, na oblačilih in povsod drugod,« našteva Amy lastnosti idealnega lastnika psa, kot je Mal. Ljudi spodbuja, naj pred nakupom velike pasme dobro raziščejo njihove lastnosti. Skrb za pasje hruste je sicer lepa, a zahteva celega človeka. »Živimo v Malovem svetu,« je iskrena. Amy pa kljub vsem izzivom ljubljenčka obožuje in ne obžaluje, da ga je pripeljala domov.