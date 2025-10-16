Lastnica v šoku! Kuža iz male kepice zrasel v orjaka, velik je kot manjši konj (FOTO)

Ko se je Britanka Amy Sharp po poginu 13-letnega haskija odločila, da bo nov družinski član mladiček aljaškega malamuta, ni niti slutila, v kaj se spušča. Pasma je res velika, toda mladiček, ki so ga poimenovali Mal, je rasel še bolj, kot je za tradicionalne vlečne pse Inuitov običajno. Amy sprva sploh ni dojela, da je njen ljubljenček nenavadno velik, nato pa je opazila, da neverjetno hitro prerašča ovratnice in oprsnice. »Vedno večji je postajal,« se spominja Amy. Ko se je rast navsezadnje ustavila, je pes tehtal že 82 kg – povprečna teža aljaških malamutov je med 34 in 39 kg.

Malov ovratnik lahko povprečen človek uporabi za pas. FOTO: Amy Sharp

Danes sta pes, ki je velik kot poni, z ovratnico, ki jo ima povprečen človek lahko za pas, in njegova 27-letna gospodarica maskota mesta Bourne v Lincolnshiru, njun sprehod pa ni nikoli neopažen. »Ljudje se vedno sprašujejo, kdo vodi koga,« se smeje Amy. Mal v skladu z značajem pasme rad živi po svojem notranjem ritmu, zato se včasih kar med sprehodom usede in noče nikamor več. Premakniti takšnega orjaka pač ni mogoče. Nežni velikan, kakor ga opisuje lastnica, je izziv tudi, ko gre za nego dlake. Aljaški malamuti imajo namreč posebno dvojno dlako, ki jih ščiti pred arktičnimi temperaturami. Za Amy je bilo iskanje primernega pasjega negovalca zahtevna naloga. Iskanja se je lotila kar prek Facebooka in navsezadnje našla primeren pasji salon.

»Biti morate fizično in psihično močni ter se zavedati, da boste imeli, če se odločite za to čudovito puhasto žival, delo z njegovo dlako, saj jo boste imeli v postelji, v hrani, na oblačilih in povsod drugod,« našteva Amy lastnosti idealnega lastnika psa, kot je Mal. Ljudi spodbuja, naj pred nakupom velike pasme dobro raziščejo njihove lastnosti. Skrb za pasje hruste je sicer lepa, a zahteva celega človeka. »Živimo v Malovem svetu,« je iskrena. Amy pa kljub vsem izzivom ljubljenčka obožuje in ne obžaluje, da ga je pripeljala domov.