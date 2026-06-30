Le nekaj kilometrov od Slovenije je plaža, kjer zid še vedno ločuje moške in ženske (VIDEO)

V Trstu, nedaleč od slovenske meje, stoji plaža, kakršne ni nikjer drugje v Evropi. Kopališče Bagno Marino La Lanterna, bolj znano kot El Pedocin, je zadnja evropska plaža, kjer so kopalci še vedno ločeni glede na spol. Visok bel betonski zid, ki sega vse do plitvega morja, razdeli priljubljeno prodnato kopališče na dva dela – enega za ženske in otroke do 12. leta ter drugega za moške, piše Index.hr. Kopališče ima ločena vhoda, vstopnina pa znaša simboličnih 1,20 evra. Na ženski strani, ki je zaščitena pred pogledi moških, vlada sproščeno družinsko vzdušje, polno pogovorov in smeha. Ženskam je tam dovoljeno tudi sončenje zgoraj brez. Moški del pa slovi po igranju kart ter razpravah o politiki in športu.

Če se želijo kopati skupaj, lahko moški in ženske zaplavajo mimo boj, ki označujejo konec zidu v morju.

Tradicija, stara več kot 120 let

Zgodba kopališča El Pedocin sega v leto 1903, ko je bil Trst še del Avstro-Ogrske. Takrat so zgradili javna kopališča, skladno z družbenimi normami tistega časa pa uvedli tudi fizično ločitev med moškimi in ženskami. Prvotno leseno ograjo je pozneje zamenjal današnji betonski zid.

Na začetku 20. stoletja takšna kopališča niso bila nič nenavadnega, saj so veljala za način ohranjanja zasebnosti in zaščite žensk pred nezaželeno pozornostjo. Čeprav so podobne delitve skoraj povsod izginile, je El Pedocin svoja pravila ohranil tudi po tem, ko je Trst postal del Italije, piše portal Italianismo.

Tudi izvor imena Pedocin ni povsem jasen. Nekateri menijo, da izvira iz lokalnega izraza za školjke klapavice (pedoci), drugi pa, da je povezano z žeblji, na katere so kopalci nekoč obešali oblačila, ali z nekoč izjemno gnečo na plaži.

Tradicija ali zastarelo pravilo?

El Pedocin že leta deli mnenja javnosti. Mnogi Tržačani ga vidijo kot pomemben del lokalne tradicije in identitete, drugi pa menijo, da gre za zastarel in diskriminatoren običaj. Razprava se je znova razvnela, ko je par iz Milana ločevanje moških in žensk označil za »absurden običaj iz srednjega veka«.

Kljub kritikam večina domačinov še naprej podpira ohranitev zidu. To so potrdili tudi na lokalnem referendumu, na katerem so zavrnili predlog za njegovo odstranitev.

Turistka sprožila prepir

V začetku junija letos je plaža znova pritegnila pozornost javnosti, ko je turistka iz Milana stopila na moški del plaže, da bi bila skupaj s svojim fantom. Po navedbah prič je drugim kopalcem zabrusila: »Živite v srednjem veku.«

Ko so jo opozorili, naj se vrne na del, namenjen ženskam, je odgovorila: »Vi ste kup seksističnih bedakov. To je diskriminacija. Sram vas bodi,« piše Index.hr.

Zaplet se je še zaostril, ko se je sprla z drugo žensko, ki je za kratek čas stopila na moški del, da bi možu pomagala odpeljati sina invalida do stranišča. Po poročanju medijev jo je turistka označila za »seksistko« in »zaostalo«, nato pa se ji grozeče približala. Večji spor so preprečili drugi kopalci, med prerivanjem pa naj bi bila odrinjena tudi ena od zaposlenih na kopališču.

Turistko so na koncu odstranili s plaže, ona in njen partner pa sta pred odhodom zahtevala vračilo 2,40 evra, kolikor sta plačala za vstopnici.

Dogodek je sprožil številne odzive na družbenih omrežjih. Eden od uporabnikov je zapisal: »Morda se pravilo res zdi zastarelo, toda zakaj vsiljevati svoja pravila kraju, ki ima svojo tradicijo?« Drugi pa je dodal: »To je del zgodovine tega mesta in to je treba spoštovati.«

Za številne prebivalce Trsta El Pedocin ni le navadna plaža, temveč pomemben del lokalne identitete in tradicije, ki traja že več kot stoletje.