Le trije ljudje na svetu lahko potujejo kamorkoli brez potnega lista. Veste, kdo so?

Britanski kralj Karel III. lahko v tujino potuje brez potnega lista, ta privilegij pa je pridobil po smrti svoje matere, kraljice Elizabete II., piše Fenix Magazin, ki se sklicuje na Travelbook. Da britanski monarh ne potrebuje potnega lista, potrjuje tudi uradna spletna stran britanske kraljeve družine. Namesto potnega lista za njegova potovanja izdajo poseben dokument, s katerim oblasti države gostiteljice zaprosijo, naj mu omogočijo nemoten vstop v državo ter mu zagotovijo potrebno zaščito in pomoč.

Gre za posebno ugodnost britanskega monarha in ne vseh članov kraljeve družine. Drugi člani družine, vključno s princem Williamom, morajo pri potovanjih v tujino imeti običajne potne liste.

Podobna izjema velja na Japonskem

Podobna praksa velja tudi na Japonskem. Cesar Naruhito in cesarica Masako prav tako potujeta v tujino brez potnih listov. Kot navaja spletni portal Asia Mirror, ki se sklicuje na avstrijski Heute, posebno pravilo velja že od leta 1971. V dokumentu japonskega ministrstva za zunanje zadeve je bilo takrat zapisano, da bi bilo »zelo neprimerno«, če bi cesarju in cesarici izdali potni list.

Zakaj ne potrebujeta običajnega dokumenta?

Utemeljitev je povezana z njunim posebnim statusom. Po tem pojasnilu bi bilo neprimerno, da bi bila japonski cesar in cesarica ob vstopu v drugo državo obravnavana enako kot običajni državljani. Namesto potnega lista cesar in cesarica uporabljata poseben dokument, ki ga izda japonsko ministrstvo za zunanje zadeve. Njuno potovanje pa kljub temu zahteva določene formalnosti.

Japonsko ministrstvo za zunanje zadeve mora vnaprej obvestiti državo, v katero potujeta cesar in cesarica. Nato njun vstop organizirajo na podlagi posebnega dokumenta.

Privilegij ne velja za druge člane družine

Tudi na Japonskem ta privilegija ne velja za druge člane cesarske družine. Ti v tujino potujejo z diplomatskimi potnimi listi. Tako so na svetu le trije ljudje, ki jim pri potovanju v tujino ni treba uporabljati običajnega potnega lista – britanski kralj Karel III. ter japonski cesar Naruhito in cesarica Masako, poroča Tportal.hr.