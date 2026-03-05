  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VSILJIVE MISLI, SRAM IN STRAH

Leta je verjela, da je pedofilka – šokantna resnica jo je osvobodila ...

Molly Lambert zdaj ozavešča o tem stanju.
Molly Lambert FOTO: Facebook, zaslonski posnetek
Molly Lambert FOTO: Facebook, zaslonski posnetek
A. G.
 5. 3. 2026 | 08:24
 5. 3. 2026 | 08:24
4:00
A+A-

Mlada ženska iz Združenega kraljestva je razkrila, kako jo je duševno stanje pripravilo do tega, da je »resnično« verjela, da je pedofilka. Ko je bila Molly Lambert stara 15 let, so se ji začele pojavljati vsiljive spolne in nasilne misli, zaradi katerih je bila prepričana, da je pošast. »Imela sem 15 let in spomnim se, da sem pomislila: ‘O moj bog, jaz sem pedofilka – mislila sem, tega nikoli ne bom pozabila. Mojega življenja je konec,’« se je spominjala.

22-letnica je povedala, da je mesece živela v stanju boja ali bega ter se zaradi svojih misli težko prehranjevala, spala ali bila sama. »Resnično sem mislila, da sem pedofilka,« je dodala. Ker je verjela, da predstavlja grožnjo otrokom, je Molly iz strahu začela spreminjati svoje življenjske odločitve, celo verjela je, da se bo morala ubiti, ker je »nevarna«. Šele ko je Molly naletela na video o P-OCD – vrsti OCD, pri kateri oseba doživlja neželene spolne misli ali podobe o otrocih – je dobila nekaj jasnosti glede svojega stanja.

Kaj je P-OCD?

Po navedbah organizacije Sheppard Pratt je P-OCD redka oblika OCD, pri kateri ima oseba obsesiven strah, da je ali bo postala pedofil. Vsiljive misli, povezane s P-OCD, pogosto vključujejo:

• vsiljive neželene spolne misli o otrocih,

• strah, da so pozitivna čustva do otrok na nek način spolne narave,

• strah, da je naključen stik z otroki spolne narave,

• strah, da bi opažanje prikupnosti otroka lahko bilo razumljeno kot spolno.

International OCD Foundation dodaja, da je P-OCD motnja »tesnobe in negotovosti« ter da oseba s tem stanjem »ni nič bolj verjetno pedofil kot posameznik, ki P-OCD nima«. Pri Molly so se pojavljali tudi strahovi, da je v preteklosti nekoga spolno napadla, kar je še en simptom, povezan s P-OCD. »Sram je bil neznosen, počutila sem se kot pošast. Nisem mogla nikomur povedati, skozi kaj grem,« je dejala. Dolga leta je Molly trpela v tišini, saj je mislila, da OCD pomeni le »čiščenje in pospravljanje«, dokler leta 2021 ni videla videa na platformi TikTok, v katerem je dekle opisovalo podobne simptome.

Ob spominu na trenutek, ko je izvedela za diagnozo, je povedala: »Breme, ki se mi je dvignilo z ramen, je bilo neverjetno. Mislila sem, da imajo to samo čudaki.« Začela je raziskovati stanje in po čustvenem pogovoru s starši julija 2025 prejela uradno diagnozo. »Moja terapevtka je rekla, da je to grozljiva stvar, skozi katero greš, a je veliko pogostejša, kot bi si kadarkoli mislili,« je povedala. »Spraviti vse to iz sebe je bil največji del moje poti. Počutila sem se, kot da sem v vojni sama s sabo, zdaj pa sem vedela, proti čemu se borim.« Molly še vedno doživlja vsiljive misli, vendar ji je terapija pomagala, da se je njena diagnoza na diagnostični lestvici premaknila iz hude v blago obliko. Danes kot digitalna PR-sodelavka na svojem TikTok profilu ozavešča o tem stanju.

»Dobim veliko sovražnih odzivov, a ta pogovor je izjemno pomemben za ljudi, ki trpijo v tišini,« je dodala. »Najbolj strašljivo je, koliko ljudi morda zaradi tega ni več med nami. Spomnim se, da sem mislila, da bom stara 50 let in še vedno ujeta v teh mislih – ali pa mrtva. Vedno se z nekom pogovorite. Ko enkrat razumete, za kaj gre, ugotovite, da to niste vi. To je OCD,« poroča LADbible.

 

Več iz teme

Molly Lambertzdravjemožganispolnostpedofilija
ZADNJE NOVICE
11:00
Bulvar  |  Domači trači
NOVA LJUBEZEN NA OBZORJU?

Po burni ločitvi novo poglavje? Jerco Legan opazili v družbi skrivnostnega moškega (FOTO)

Jerca Legan je po težkem življenjskem obdobju del notranjega miru našla tudi v argentinskem tangu, ki ga pleše s prijateljem.
Nina Čakarić5. 3. 2026 | 11:00
10:49
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
VEČ NEPRAVILNOSTI

Otroci bi morali na izlet z avtobusom, nato šok

Policija je preprečila prevoz otrok z ​​neregistriranim avtobusom.
5. 3. 2026 | 10:49
10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
10:45
Novice  |  Svet
CEPLJENJE

Svetovna stroka z udarno novico: kovidna cepiva ne povzročajo res raka, nasprotno, zdravijo ga

Kaže, da bi lahko tehnologija, uporabljena za razvoj cepiv med pandemijo presega prvotni namen. Raziskave kažejo, da mRNA cepiva ne sprožijo le specifičnega odziva proti virusu, za katerega so izdelana, temveč močno aktivirajo tudi splošni, prirojeni imunski odziv. Prav ta lastnost odpira vrata novi uporabi – potencialnemu zdravljenju raka.
5. 3. 2026 | 10:45
10:30
Lifestyle  |  Stil
ONA 365

Znana Slovenka iskreno: Oprostite, moji raki zame niso nobeno darilo

Bronja Žakelj je postala Ona 365. Ker počne prav to, kar potrebujemo: povezuje nas v skupnost in nam dokazuje, da ima človek neizmerno moč in energijo - za življenje.
Teja Roglič5. 3. 2026 | 10:30
10:28
Novice  |  Slovenija
TEHNIČNA NAPAKA ALI SABOTAŽA?

Kaj se je v resnici zgodilo na radiu, kjer dela Avdić? Imamo odgovor

Strežniški kolaps ali kibernetski udar? Radio 1 pojasnjuje izpad.
5. 3. 2026 | 10:28

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KRAGUJEVAC

Edinstveno mesto na turističnem zemljevidu Balkana

Ne glede na to, ali ste ljubitelj zgodovine, arhitekture, festivalski nomad ali preprosto iščete nov kotiček Balkana, ki ga še niste raziskali – Kragujevac vas čaka.
1. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
93 LET INOVACIJ

Mednarodni kmetijski sejem, ki poteka že več kot devet desetletij

Mednarodni kmetijski sejem že več kot devet desetletij presega okvire klasične sejemske prireditve ter se uveljavlja kot institucija trajne vrednosti in platforma, na kateri se določajo smernice razvoja sodobnega kmetijstva.
Promo Slovenske novice1. 3. 2026 | 16:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
KRAGUJEVAC

Edinstveno mesto na turističnem zemljevidu Balkana

Ne glede na to, ali ste ljubitelj zgodovine, arhitekture, festivalski nomad ali preprosto iščete nov kotiček Balkana, ki ga še niste raziskali – Kragujevac vas čaka.
1. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
93 LET INOVACIJ

Mednarodni kmetijski sejem, ki poteka že več kot devet desetletij

Mednarodni kmetijski sejem že več kot devet desetletij presega okvire klasične sejemske prireditve ter se uveljavlja kot institucija trajne vrednosti in platforma, na kateri se določajo smernice razvoja sodobnega kmetijstva.
Promo Slovenske novice1. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JAGODINA

Skriti kraj, ki ga letno obišče pol milijona ljudi

Potoval sem po vsem svetu, a Jagodine nisem nikjer našel.﻿
1. 3. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HUMA KOTOR BAY

Odpirajo se vrata za dopust v enem najlepših sredozemskih zalivov

Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
28. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
NEGA KOŽE

Nov recept za lepoto po holističnem pristopu

Razvoj blagovne znamke se je začel z odprtjem prvega salona v Budvi v okviru franšize Pro Nails, temu pa je sledila ustanovitev prvega salona Sophie's Beauty Line v Podgorici.
1. 3. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVI SAD

Katero mesto se imenuje srbske Atene?

Novi Sad je mesto, ki vas uči upočasniti in uživati v vsakem dihu. Umeščen med Donavo in Fruško goro je idealno zatočišče za družine in ljubitelje zgodovine, ki iščejo mir baročnih ulic in toplino vojvodinskih salašev. Leta 2026 naziv evropsko mesto športa le potrjuje njegovo predanost zdravju kot življenjskemu slogu.
1. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INĐIJA

Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
28. 2. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINARIJA VELIMIROVIĆ

Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
28. 2. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LUŠTICA

Je to najbolj zaželena destinacija v Črni gori?

Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
1. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAVILIŠČE

Kraj, kamor se boste vedno znova vračali

Če obstaja destinacija, ki vas zna upočasniti, povrniti ravnovesje in hkrati ponuditi dovolj razlogov, da vsak dan doživite drugače, potem je to Vrnjačka Banja.
1. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VOJVODINA

Podeželska idila, kjer je bila včasih rimska prestolnica

Na severu Srbije, med vodotoki, ki oblikujejo ravnico, so kraji, kjer vsaka pot vodi do novega nepozabnega doživetja.
28. 2. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki