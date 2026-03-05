Leta je verjela, da je pedofilka – šokantna resnica jo je osvobodila ...

Mlada ženska iz Združenega kraljestva je razkrila, kako jo je duševno stanje pripravilo do tega, da je »resnično« verjela, da je pedofilka. Ko je bila Molly Lambert stara 15 let, so se ji začele pojavljati vsiljive spolne in nasilne misli, zaradi katerih je bila prepričana, da je pošast. »Imela sem 15 let in spomnim se, da sem pomislila: ‘O moj bog, jaz sem pedofilka – mislila sem, tega nikoli ne bom pozabila. Mojega življenja je konec,’« se je spominjala.

22-letnica je povedala, da je mesece živela v stanju boja ali bega ter se zaradi svojih misli težko prehranjevala, spala ali bila sama. »Resnično sem mislila, da sem pedofilka,« je dodala. Ker je verjela, da predstavlja grožnjo otrokom, je Molly iz strahu začela spreminjati svoje življenjske odločitve, celo verjela je, da se bo morala ubiti, ker je »nevarna«. Šele ko je Molly naletela na video o P-OCD – vrsti OCD, pri kateri oseba doživlja neželene spolne misli ali podobe o otrocih – je dobila nekaj jasnosti glede svojega stanja.

Kaj je P-OCD?

Po navedbah organizacije Sheppard Pratt je P-OCD redka oblika OCD, pri kateri ima oseba obsesiven strah, da je ali bo postala pedofil. Vsiljive misli, povezane s P-OCD, pogosto vključujejo:

• vsiljive neželene spolne misli o otrocih,

• strah, da so pozitivna čustva do otrok na nek način spolne narave,

• strah, da je naključen stik z otroki spolne narave,

• strah, da bi opažanje prikupnosti otroka lahko bilo razumljeno kot spolno.

International OCD Foundation dodaja, da je P-OCD motnja »tesnobe in negotovosti« ter da oseba s tem stanjem »ni nič bolj verjetno pedofil kot posameznik, ki P-OCD nima«. Pri Molly so se pojavljali tudi strahovi, da je v preteklosti nekoga spolno napadla, kar je še en simptom, povezan s P-OCD. »Sram je bil neznosen, počutila sem se kot pošast. Nisem mogla nikomur povedati, skozi kaj grem,« je dejala. Dolga leta je Molly trpela v tišini, saj je mislila, da OCD pomeni le »čiščenje in pospravljanje«, dokler leta 2021 ni videla videa na platformi TikTok, v katerem je dekle opisovalo podobne simptome.

Ob spominu na trenutek, ko je izvedela za diagnozo, je povedala: »Breme, ki se mi je dvignilo z ramen, je bilo neverjetno. Mislila sem, da imajo to samo čudaki.« Začela je raziskovati stanje in po čustvenem pogovoru s starši julija 2025 prejela uradno diagnozo. »Moja terapevtka je rekla, da je to grozljiva stvar, skozi katero greš, a je veliko pogostejša, kot bi si kadarkoli mislili,« je povedala. »Spraviti vse to iz sebe je bil največji del moje poti. Počutila sem se, kot da sem v vojni sama s sabo, zdaj pa sem vedela, proti čemu se borim.« Molly še vedno doživlja vsiljive misli, vendar ji je terapija pomagala, da se je njena diagnoza na diagnostični lestvici premaknila iz hude v blago obliko. Danes kot digitalna PR-sodelavka na svojem TikTok profilu ozavešča o tem stanju.

»Dobim veliko sovražnih odzivov, a ta pogovor je izjemno pomemben za ljudi, ki trpijo v tišini,« je dodala. »Najbolj strašljivo je, koliko ljudi morda zaradi tega ni več med nami. Spomnim se, da sem mislila, da bom stara 50 let in še vedno ujeta v teh mislih – ali pa mrtva. Vedno se z nekom pogovorite. Ko enkrat razumete, za kaj gre, ugotovite, da to niste vi. To je OCD,« poroča LADbible.