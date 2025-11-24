Ležal je 33 ur in zmagal, tekmovalo 240 lenob

Vam kdo očita, da vse dni poležavate v postelji in da ste povsem neuporabni? Verjetno se po lenobi vseeno ne morete kosati z zmagovalcem nenavadnega tekmovanja v mestu Batou v Notranji Mongoliji. Nepretrgano je ležal kar 33 ur in 35 minut ter si prislužil 365 evrov.

Tudi jedo leže

Tekmovanje je na tistem koncu sveta izjemno priljubljeno; udeležilo se ga je 240 ljudi, ki so se zavalili na vzmetnice sredi nakupovalnega središča – in tam obstali. Pravila so bila stroga, a zelo enostavna: vzmetnice ni bilo dovoljeno zapustiti, prepovedano je bilo sedenje. Lahko si ležal na boku, hrbtu ali trebuhu, dovoljena je bila uporaba telefona, kdor je želel, si je lahko naročil hrano. Le pojesti jo je moral leže! Tekmovalce so si z zanimanjem ogledovali nakupovalci in seveda zvesti navijači, nenavaden izziv pa so lahko v živo spremljali tudi prek spleta: priklopilo se je več deset milijonov radovednežev, so zadovoljni organizatorji, sicer podjetje z opremo za dom, ki je tekmovanje pripravilo že tretjič. Glede na izjemno zanimanje ga bo zanesljivo tudi prihodnje leto, najverjetneje pa se bo podviga mogoče udeležiti v več mongolskih mestih.

Mimogrede, z vztrajanjem v postelji vse dni čedalje več mladih na Kitajskem izraža nezadovoljstvo nad zaposlitvenimi možnostmi, s takšnim tihim protestom pa tudi opozarjajo, da jim ni več mar za družbena pričakovanja. Namesto da slepo izpolnjujejo zahteve, tako raje poležavajo, dokler se razmere ne spremenijo njim v prid.

Z vztrajnim poležavanjem tudi tiho protestirajo. FOTO: Maroke/Getty Images

In kako so se tekmovalci odrezali v tokratnem lenarjenju? Po 24 urah jih je obupalo že 186, po 30 urah jih je ostala le še peščica. Najvztrajnejši je, kot rečeno, ležal 33 ur in 35 minut. Kot je pozneje pojasnil zmagovalec, je bil največji izziv opravljanje potrebe v plenici, a se je tudi tega kaj hitro privadil. Spomnimo, v ležanju se pomerjajo tudi v Črni gori, a so pravila tam vendarle bolj življenjska, saj smejo vsakih osem ur uporabiti stranišče.