V teksaškem mestu Sugar Land pri Houstonu so na mestni službi za živali prejeli klic o domnevno bolnem aligatorju. Na kraj so poslali uslužbenca, ki je od blizu ugotovil, da je klicatelja preslepila napihljiva igrača v obliki aligatorja, poroča teksaški portal Chron.

Služba je v četrtek, 12. novembra, na facebooku objavila več fotografij najdbe. Na eni od njih ima uslužbenec roko v odprtem gobcu napihljivega aligatorja. Zaposleni so zapisali, da jih je klic nasmejal, in poudarili, da vsako prijavo vzamejo resno.

V okolici živijo tudi pravi aligatorji

Aligatorji živijo tudi v okrožju Fort Bend, kamor spada Sugar Land. Po podatkih mestnih oblasti so na tem območju najbolj dejavni od aprila do julija. Prebivalce prosijo, naj obvestijo mestno službo za živali, če aligatorja opazijo na cesti ali v bazenu oziroma če se jim približuje ob vodi.

Služba je ob fotografijah dodala še nasvet za srečanje z divjo živaljo, ki je videti bolna ali poškodovana. Ostanite na varni razdalji in pokličite strokovnjake. »Nikoli ne veste, ali gre za pravo žival,« so pripisali.