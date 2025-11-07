Ločila se je, ker je bil mož spodaj preobilen: »Kot tri zlepljene pločevinke«

Haley Kalil, nekdanja manekenka in spletna zvezdnica, je na družbenih omrežjih povzročila pravo eksplozijo, ko je v nedavnem prenosu v živo razkrila podrobnosti o ločitvi od bivšega igralca NFL Matta Kalila. Par se je poročil pred desetimi leti, ločil pa pred tremi. V sodnih dokumentih sta kot razlog navedla »nepremostljive razlike«, vendar se zdi, da je bil pravi vzrok precej bolj intimen.

V pogovoru z YouTuberjem Marlonom je Haley povedala, da sta z nekdanjim športnikom imela »mirno« obdobje brez sporov. Ko pa je napočil trenutek, da razkrije, kje je šlo narobe, tega ni izrekla naglas – razlog je zapisala na telefon in ga pokazala gostitelju, ki je ostal osuplo tiho.

»Resno, cel zakon, resno!« je skozi smeh dodala Haley in potrdila, da je bil problem – velikost moževega spolnega organa.

Marlon ji sprva ni verjel, zato je Haley pojasnila, da sta poskušala rešiti težavo s terapijami in obiski zdravnikov. »Celo estetske posege sem iskala … Moje življenje je komedija, ki se piše samo,« se je smejala.

Na vprašanje, ali je bil to »največji razlog« za ločitev, je brez oklevanja odgovorila: »Da, največji. Poskušala sem rešiti zakon, a bilo je nemogoče.«

Poskušala rešiti njuno intimnost

Kalil je poudarila, da Matt sodi »med 0,01 odstotka ljudi« s takšnim problemom, vendar je kljub temu poskušala rešiti njuno intimnost – a neuspešno. »Razen če želiš jokati od bolečine, ni šlo,« je priznala.

Pravi, da je svoje izkušnje delila celo z družino in za nasvet prosila mater. Bivšega moža je pozneje slikovito opisala: »Kot dve pločevinki Cole … morda celo tri, postavljene druga na drugo.«

Posnetek je hitro postal viralen, Haley pa se je pozneje oglasila za TMZ in poskusila omiliti situacijo. »Globoko spoštujem njegovo zasebnost in to, kar sva delila. V prenosu sem govorila o številnih pomembnih vidikih najinega zakona, žal mi je, da se je pozornost usmerila samo na ta del,« je sporočila nekdanja manekenka.

Haley je zaključila, da kljub vsemu do bivšega moža še vedno »čuti spoštovanje in ljubezen«, poroča Jutranji list

