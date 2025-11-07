  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREVELIK ZA ZAKON

Ločila se je, ker je bil mož spodaj preobilen: »Kot tri zlepljene pločevinke«

Manekenka o šokantnem razlogu za ločitev.
Haley Kalil FOTO: Eduardo Munoz, Reuters
Haley Kalil FOTO: Eduardo Munoz, Reuters
A. G.
 7. 11. 2025 | 22:53
2:33
A+A-

Haley Kalil, nekdanja manekenka in spletna zvezdnica, je na družbenih omrežjih povzročila pravo eksplozijo, ko je v nedavnem prenosu v živo razkrila podrobnosti o ločitvi od bivšega igralca NFL Matta Kalila. Par se je poročil pred desetimi leti, ločil pa pred tremi. V sodnih dokumentih sta kot razlog navedla »nepremostljive razlike«, vendar se zdi, da je bil pravi vzrok precej bolj intimen.

V pogovoru z YouTuberjem Marlonom je Haley povedala, da sta z nekdanjim športnikom imela »mirno« obdobje brez sporov. Ko pa je napočil trenutek, da razkrije, kje je šlo narobe, tega ni izrekla naglas – razlog je zapisala na telefon in ga pokazala gostitelju, ki je ostal osuplo tiho.

»Resno, cel zakon, resno!« je skozi smeh dodala Haley in potrdila, da je bil problem – velikost moževega spolnega organa.

Marlon ji sprva ni verjel, zato je Haley pojasnila, da sta poskušala rešiti težavo s terapijami in obiski zdravnikov. »Celo estetske posege sem iskala … Moje življenje je komedija, ki se piše samo,« se je smejala.

Na vprašanje, ali je bil to »največji razlog« za ločitev, je brez oklevanja odgovorila: »Da, največji. Poskušala sem rešiti zakon, a bilo je nemogoče.«

Poskušala rešiti njuno intimnost

Kalil je poudarila, da Matt sodi »med 0,01 odstotka ljudi« s takšnim problemom, vendar je kljub temu poskušala rešiti njuno intimnost – a neuspešno. »Razen če želiš jokati od bolečine, ni šlo,« je priznala.

Pravi, da je svoje izkušnje delila celo z družino in za nasvet prosila mater. Bivšega moža je pozneje slikovito opisala: »Kot dve pločevinki Cole … morda celo tri, postavljene druga na drugo.«

Posnetek je hitro postal viralen, Haley pa se je pozneje oglasila za TMZ in poskusila omiliti situacijo. »Globoko spoštujem njegovo zasebnost in to, kar sva delila. V prenosu sem govorila o številnih pomembnih vidikih najinega zakona, žal mi je, da se je pozornost usmerila samo na ta del,« je sporočila nekdanja manekenka.

Haley je zaključila, da kljub vsemu do bivšega moža še vedno »čuti spoštovanje in ljubezen«, poroča Jutranji list

Preberite še:

image_alt
Posnetek seksi novinarke sprožil plaz odzivov! Celo tako hudo, da je morala izklopiti komentarje (VIDEO)

image_alt
Nova težava za P. Diddyja: obstajal naj bi posnetek seksa z drugim slavnim moškim

image_alt
Pornozvezda razkriva: »Včasih imam raje poljubljanje kot predrzno kavsanje«

Več iz teme

Haley Kalilmanekenkaspolni organmeremoždružbena omrežja
ZADNJE NOVICE
23:03
Novice  |  Slovenija
ŠUTARJEV ZAKON

Janša udaril po Šutarjevem zakonu: »Nekateri ukrepi so skrajno sporni«

Na vprašanje, kaj bi moral Robert Golob še narediti, poudarja, da bi moral odsloviti ministra Mesca.
7. 11. 2025 | 23:03
22:53
Bulvar  |  Zanimivosti
PREVELIK ZA ZAKON

Ločila se je, ker je bil mož spodaj preobilen: »Kot tri zlepljene pločevinke«

Manekenka o šokantnem razlogu za ločitev.
7. 11. 2025 | 22:53
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Garača ...

Nekateri bodo imeli okrog martinovega veliko dela ...
Aljana Fridauer Primožič7. 11. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Bojana Budje: Nauk vinske mušice

Malo je ljudstev, ki bi tako častila kult trte in vina, kot ga častimo Slovenci.
Bojan Budja7. 11. 2025 | 22:25
22:09
Bulvar  |  Glasba in film
NE SMETE JIH ZAMUDITI

Legendarna skupina Bijelo dugme, ki praznuje pol stoletja, bo kmalu nastopila v Ljubljani

Legendarna skupina Bijelo dugme bo 21. februarja prihodnje leto nastopila v Stožicah.
7. 11. 2025 | 22:09
21:44
Novice  |  Kronika  |  Doma
ROMSKA PROBLEMATIKA

Dijaka Gimnazije in srednje šole Kočevje po napadu Romov odpeljali na urgenco, znano je njegovo stanje

Zaradi več udarcev v obraz so ga morali odpeljati na urgenco.
7. 11. 2025 | 21:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Znana slovenska vplivnica na sodišču?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki