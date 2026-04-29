Luksuzni avto, vreden 215000 evrov, v sekundi spremenjen v razbitino, oglejte si bizarno nesrečo (VIDEO)

Ramon Ferrer iz ZDA je imel srečo, da jo je odnesel brez poškodb, potem ko je poltovornjak na parkirišču v Orlandu zapeljal čez njegov avtomobil. Posnetek tako prikazuje avtomobil, vreden približno 215000 evrov, v bizarni nesreči, pri čemer je bil lastnik dragocenega vozila ves čas v avtomobilu.

Božja intervencija naj bi ga rešila najhujšega

Ferrer je vozil svoj pet mesecev star Lamborghini po parkirišču lokalnega fitnes centra v predmestju Orlanda, ko je doživel nesrečo. Dogodek je posnela kamera, zastrašujoči trenutek pa je postal viralen. Ferrer je iz svojega vozila skočil nekaj sekund po tem, ko je poltovornjak trčil v sprednji del njegovega avtomobila.

Imel je izjemno srečo, da je nesrečo prestal le z uničenim avtomobilom in brez poškodb, to srečo pa je označil za božjo intervencijo.