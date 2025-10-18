Malčku iz nosa potegnili kos plastike, tam je bil več mesecev (FOTO)

Da je treba imeti otroke ves čas na očeh, je dobro znano vsem staršem. Takoj ko malčku obrnejo hrbet, se namreč lahko zgodi kaj neprijetnega, celo nevarnega. To je na lastni koži spoznala tudi mama iz Splita, ki je svojega še ne triletnega sina pripeljala k zdravniku zaradi pogostih vnetij ušes. A to je bil le vrh ledene gore.

Nihče ne ve, kaj bi to bilo. FOTO: Zaslonski Posnetek

Ko je specialistka otorinolaringologijedečka podrobneje pregledala, je ugotovila, da je v njegovem nosu nekaj, kar tam ne bi smelo biti in iz nosnice je potegnila »črno, plastično reč, dolgo malo manj kot dva centimetra«. Kaj natanko je to bilo, ni znal povedati nihče, lahko bi bil kos trde plastike, delček plastične vrečke, izolirnega traku, plastelina ... In ta tujek je bil v malčkovem nosu več mesecev.

Da je malček kaj vtaknil v nosnico, je zdravnica posumila po tem, ko ji je mama potožila, da otroku zadnje tedne iz nosa teče izloček neprijetnega vonja, tudi njegova sapa je menda močno zaudarjala. »Tako sem posumila, da je morda kaj v njegovem nosu in je zaradi tujka prišlo do vnetja. Iz leve nosnice sem na koncu potegnila to črno reč. Otrokova mama je bila čisto iz sebe, prestrašena, jokala je, a z otrokom je zdaj vse v redu,« je za časnik Slobodna Dalmacija povedala Željka Roje.