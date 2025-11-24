Mama opisala grozo v enem stavku: »Našla sem ga odrtega na razstavi« (VIDEO)

Kim Erick (54) trdi, da je na razstavnem prostoru prepoznala truplo svojega sina Chrisa, potem ko je med obiskom razstave Real Bodies v Las Vegasu naletela na ohranjeno telo, ki naj bi bilo neverjetno podobno njegovemu. Kim pravi, da je bila šokirana in travmatizirana, ko je zagledala domnevno »odrto« in »razmesarjeno« telo svojega sina, postavljeno na razstavo za obiskovalce. Organizator razstave je njene trditve odločno zanikal, policija pa ji je sporočila, da so Chrisovo smrt leta 2012 temeljito preiskali in niso našli nobenih znakov kaznivega dejanja.

Kim pa ostaja prepričana, da se za sinovo smrtjo skriva nekaj temačnega in da je njegovo telo pristalo na razstavi. O trenutku, ko je videla domnevno njegovo truplo, je povedala: »V trenutku sem vedela, da je on. Bolečina je bila nepopisna. Gledala sem odrto, razsekano telo svojega otroka. To para dušo.«

Razstava Real Bodies uporablja resnična človeška telesa, ki jih s posebnim postopkom ohranijo, da si obiskovalci lahko ogledajo anatomijo od blizu. Kim zdaj vztraja, naj opravijo DNK-testiranje telesa, ki ga je prepoznala kot Chrisovo.

Pomanjkljiva preiskava

Chis je umrl novembra 2012 v hiši svoje babice. Policija je takrat sporočila, da je »mirno umrl v spanju«. Chrisov oče, s katerim Kim ni več v stiku, je organiziral kremacijo, čeprav Kim trdi, da se niso pogovarjali o nobenem pogrebu. Kasneje je prejela obesek z njegovim pepelom, a dvomi so ostali.

Trdila je, da je bila preiskava pomanjkljiva, in policijo prosila za ponovno obravnavo. Leta 2014 so poroto zaprosili za oceno morebitnega umora, a ta ni našla nobenih dokazov zanj in je kot najverjetnejši vzrok smrti navedla samomor. Kim pa vztraja, da so njenega sina ubili, in je prepričana, da je njegovo telo našla na razstavi. Pojasnila je: »Na spletu sem iskala slike poškodbe lobanje, ki sem jo videla na Chrisovi desni sence. Ko sem našla telo na razstavi z isto poškodbo … bilo je preveč boleče, da bi gledala naprej.«

Podjetje Imagine Exhibitions, ki vodi razstavo Real Bodies, je na obtožbe odgovorilo: »Izrekamo sočutje družini, vendar za te trditve ni nobene dejanske osnove. Telo, na katero se sklicujejo, je v Las Vegasu razstavljeno neprekinjeno od leta 2004 in ga ni mogoče povezati z omenjenim posameznikom. Vsi primerki so etično pridobljeni in biološko neprepoznavni,« poroča Mirror.

