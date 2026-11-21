Matematik Levent Alpöge je v petek sporočil, da je s pomočjo modela umetne inteligence rešil Riemannovo domnevo, ki velja za enega najpomembnejših do sedaj nerešenih matematičnih problemov na svetu. Pri tem naj bi uporabil model podjetja Anthropic, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Turško-ameriški raziskovalec Alpöge, ki je zaposlen pri podjetju Anthropic, je v petek objavil poročilo o svojem delu, ne pa celotnega matematičnega dokaza, ki naj bi obsegal več kot 250.000 strani. Dejal je, da dokaza ni mogel preveriti noben drug matematik.

Anthropic se na vprašanja AFP še ni odzval, Alpöge pa je sporočil le, da je pri delu uporabil model Claude, ni pa podal točne različice. Le nekaj ur po tem, ko je Alpöge objavil poročilo, je profesor matematike na univerzi Stanford Ravi Vakil sporočil, da je podoktorski študent na univerzi neodvisno predložil svoj dokaz za rešitev problema.

Problem, star več kot 160 let

Riemannova domneva, ki jo je leta 1859 postavil nemški matematik Bernhard Riemann, se nanaša na porazdelitev praštevil. Na njej temeljijo številni matematični izreki in algoritmi.

Gre za enega od sedmih matematičnih problemov, za rešitev katerih je organizacija Clay Mathematics Institute leta 2000 obljubila milijon dolarjev nagrade.

Mednje sodi tudi problem enačb Navier-Stokes, ki naj bi ga septembra v manj kot štirih dneh rešil model umetne inteligence podjetja OpenAI.